Siyaset bilimci Prof. Dr. Övgün, mutlak butlan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Psikolojik ve ahlaki olarak çöktü’

Mahkeme kararıyla mutlak butlan olarak göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam Sözcü TV’de ilk canlı yayına çıktı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları birçok yönden kamuoyunca eleştiri konusu oldu. Siyaset bilimci Prof. Dr. Barış Övgün, Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘ÇOCUK SİTEMİNE BENZİYOR’

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının hem siyasi hem de psikolojik olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Övgün; “Öncelikle çok gergindi. Duyduğuma göre görüşmeyi de o istedi. Muhtemelen, ben kendimi anlatamıyorum düşüncesiyle mağduriyet kapsamında kendini anlatmayı hedefledi. Programın başında ‘Neden bana Genel Başkan demiyorsunuz’ dedi. Bence komikti. Bu çıkışı, bir çocuğun ‘Beni neden oyuna almıyorsunuz’ sitemine benziyor. Kılıçdaroğlu kendisini mağdur olarak görüyor; ama CHP seçmeni böyle değerlendirmiyor” dedi.

‘BU BİR PAZARLIK CÜMLESİ’

“Kılıçdaroğlu dün (programda) psikolojik ve ahlaki olarak çöktü” diyen Övgün; “Kılıçdaroğlu gelen sorular karşısında ‘Benim arka kapı diplomasim yok’ dedi ama ‘Mahkeme partiye kayyım atarsa ben bunu kabul edemem ama mutlak butlan kararı verilirse ben buna bir şey diyemem’ ifadesini de kullandı. Bu bir pazarlık cümlesi. Bu hem hukuki bilgisizliği hem de siyasi olarak tehlikeli bir durumu gösteriyor. Kime söyledin bunu? Ankara kulislerinde; bir 5 kişiden oluşan geçiş kurulu heyetinin kurulduğu; anlaşılamayınca mutlak butlana çevrildiği söyleniyordu. Bu bir dedikodu tabii. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesi bir yerden somutlaştırma sağladı” ifadelerini kullandı.

‘RÜŞVETİN NE OLDUĞUNU DA BİLMİYOR’

Kılıçdaroğlu’nun programdaki “Bilmiyorum, öyle duydum, ben hukukçu değilim” ifadelerine değinen Övgün; “Hukuki bilgin yoksa, gelip o insanları neyle suçluyorsun? Programda İBB davası iddianamesini okumadığını söyledi ve partiyi arındıracağını tekrarladı. İBB Davasını okumuyorsa, davaları takip etmiyorsa nasıl arındıracak? Sen neyin, neyden olduğunu bilmiyorsun, nasıl ‘Arındıracağım’ diyebiliyorsun? Konuyla ilgili hiçbir bilgisi yok, anlaşılan çevresindeki avukatlar ve belli havuz medyası aracılığıyla takip ediyor. Somut hiçbir şey söyleyemedi, isim veremedi. Ekrem İmamoğlu mu, başkan yardımcısı, belediye başkanları mı... Kimleri kastediyor? Yıllarca kamuda çalışan bir kişi rüşvetin ne olduğunu bilir. Rüşvet, kamu görevlisine iş yaptırmak için verilen paradır. Rüşvetin ne olduğunu da bilmiyor. Kurultay üzerindeki iddialar iki kişi arasındaki özel hukuk alanına giriyor. Bir kurgunun içindeyiz. Bir kötü oyun çizilmiş, Kılıçdaroğlu da bu oyunu oynayanlardan. Ancak Kılıçdaroğlu toplumu ikna edeceğini düşünerek programa çıktı ama çöktü” diye konuştu.

‘KENDİNİ ÜSTÜN YETKİLİ GÖRÜYOR’

Kılıçdaroğlu’nun tüzüğü değiştireceğine yönelik de açıkalamalarına değinen Övgün; “Anladığım üstün yetkisiz ama Kılıçdaroğlu kendini üstün yetkili görüyor. Yani ‘Kurultay yapamam’ diyor; ama bunun dışındaki her konuda yetkili görüyor kendini. Bu bir yerden destek alındığının göstergesi. Gücünü sağladığı güç merkezine dayandırıyorve her şeyi değiştirebileceğini düşünüyor. FETÖ iddiasından da geri adım attı. Ortada incelenmesi gereken bir vakıa var. Dün söylediklerini bugün inkâr ediyor. Herkes ‘İşbirlikçi piyon’ diyor. Bunun CHP’yi 13 yıl yönetmiş bir kişi için söylenmesi çok acı. CHP tarihinde olmayan bir durum bu. 13 yıl boyunca nasıl genel başkanlık yaptığını da düşünüyor insan? Bu duruma gelmesine üzüldüm, keşke böyle olmasaydı, keşke bu sürece girmeseydi” dedi.