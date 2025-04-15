Askeri hastaneler açılacak mı? İktidara çağrı bu kez ortağı MHP'den geldi

Yayınlanma: 15.04.2025 - 13:00

Güncelleme: 15.04.2025 - 13:02

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde 26 ilde bulunan 32 askeri hastane kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Muhalefet, kararın gözden geçirilmesi ve hastanelerin tekrar açılması için iktidara yıllarca çağrıda bulundu. Ancak iktidar bu çağrılara kulak tıkadı.

Son olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2023 yılında konuyla ilgili gelen bir soru üzerine “İnanın, biz askerî hastanelerin açılması konusunda her gün çaba sarf ediyoruz, ama bu bir süreç, yani sonunda bunun açılacağı kesin bir şey. İnanıyoruz ki -şimdi yapılanları da arz edeceğim- bunların hepsinin sırayla yapılacağına da inancımız tam" demişti. Ancak o tarihten beri de konuyla ilgili herhangi bir adım atılmadı.

ÇAĞRI BU KEZ MHP'DEN

Konuyu sürüncemede bırakmaya devam eden iktidara çağrı bu kez ittifak ortağı MHP'den geldi. Meclis Genel Kurulu'nda konuyla ilgili söz alan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, "Operasyonlarda ağır yaralar alan, ivedilikle askeri tıp biliminin gerekliliklerine uygun bir şekilde yetkin ve tecrübeli Türk hekimlerimiz tarafından müdahale edilmesi gereken askerimizin ihtiyacının azami ölçüde karşılanması askeri hastanelerle mümkün olacaktır" dedi. MHP'li vekil, hükümete çağrısını "NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke biziz. Osmanlı’dan miras kalan askeri hastanelerin yeniden açılması devlet geleneğine ve canından geçip cananı bildiği vatanından vazgeçmeyen askerimize borcumuzdur" diyerek dile getirdi.