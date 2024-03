AKP, 15 Temmuz darbe girişimini gerekçe göstererek hepsini kapatmıştı: ‘Askeri hastaneler yeniden açılmalı’

Yayınlanma: 15.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2024 - 04:00

26 ildeki 32 askeri hastane, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm eleştirilere karşın 15 Ağustos 2016’da AKP iktidarı tarafından kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Askeri hekimliğin 14 Mart 1827’de sivil hekimlikten önce kurulduğuna dikkat çeken Türkiye’nin önde gelen beyin cerrahlarından Prof. Dr. Cengiz Kuday, bir an önce askeri sağlık sistemine geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

Askeri tıbbın önemli olduğunu ve sivil tıptan farklılıkları olduğuna dikkat çeken Kuday, “Tüm dünyanın ordularının askeri hastaneleri vardır. Belçika gibi küçük bir ülkenin bile askeri hastanesi var. Bizim de onlarca askeri hastanemiz ve sıhhi tesislerimiz vardı ancak kapatıldı” dedi. “Birinci Dünya Savaşı’nda normal hastanelerde ölüm oranı yüzde 80’den fazlaydı” diyen Kuday, “Askeri hastanelerin açılmasıyla ikinci dünya savaşından sonraki savaşlarda ölüm oranları yarı yarıya düştü. Türkiye’de ve tüm dünyada sivil tıpta ölüm oranı askeri tıbba göre daha yüksek. Bunun nedeni askeri imkânlarla hastalara hızlı müdahale edilebilmesi” dedi.

Kuday, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Harekâtı’nda müdahaleler sayesinde ölüm ve yaralanmalarda büyük oranda düşmüştü. Şu anda devam eden Güneydoğu Harekâtı’nda da hastaneler açıkken çok güzel müdahaleler yapılıyordu.

‘SİVİLDE O BÖLÜMLER YOK’

Hastalar daha çabuk iyileşiyor veya uygun sağlık merkezlerine gidiyorlardı. Şu an ise bundan mahrumlar. Askeri hekimlikte ateşli silahlı yaralanmalar, düşmeler vs. sonucu yaralanan kişilere tecrübeli hekimler tarafından çok çabuk müdahale ediliyor. Öte yandan askeri hastanelerde sivil hastanelerde olmayan yanık bölümleri, gelişmiş fizik tedavi merkezleri, ateşli silahlarla yaralanmalara müdahale edecek gelişmiş elemanlar vardı. Bunlar şu anki sivil hayatta yoklar. Önümüzdeki süreçte olabilecek kötü neticeler bizi korkutuyor. Bir an evvel askeri hastaneler açılmalı.”