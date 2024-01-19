Genel Sağlık-İş uyardı: Askeri hastaneler acilen açılmalı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 02:00

Güncelleme: 19.01.2024 - 02:18

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 15 Ağustos 2016’da 26 ildeki 32 askeri hastanenin kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na devredildiğini anımsatan Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Kuşaktan kuşağa aktarılan tecrübe ve arşiv de yok edilip ‘askeri sağlık sistemi’ sona erdirilmiştir” dedi.

Uğur, 21 askerin şehit olmasının askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini gözler önüne serdiğini belirterek “TSK’de sağlık hizmeti, askeri akademilerde ve okullarda eğitim görmüş askeri hekimler ve askeri sağlık personeli tarafından verilirdi. Bu sağlık profesyonelleri, çatışma ve harp cerrahisinde tecrübe sahibiydiler” değerlendirmesinde bulundu.