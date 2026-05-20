Aslı Baykal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Sanki denenmedi'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yayımladığı videoda 'CHP'de arınma' mesajı vermesine bir tepki de eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan geldi.

İktidara yakın söylemlerde bulunduğu için eleştirilerin sık sık odağında olan Baykal'ın Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çıkışına gösterdiği tepki dikkat çekti.

Baykal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''CHP yörüngesinden Kılıçdaroğlu zamanında sapmadı sanki. CHP istanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri sanki başka dönemde çıktı'' dedi.

Aslı Baykal şu ifadeleri kullandı:

''CHP'nin şu anki yöneticileri hiç zaman kaybetmeden gitmeli tamam.

Ama CHP'li muhaliflerin umudu Kılıçdaroğlu imiş.

Allah bunlara akıl fikir versin daha da diyecek bir şey yok.

İnsan merak ediyor 86 milyon nüfuslu ülkede insan yok mu?

Sanki denenmedi Kılıçdaroğlu.

Sanki Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkan olduğu bilinmiyor.

Şimdiki iş bilmez yöneticilerin hepsini idari görevlere getiren sanki başkası idi.

CHP yörüngesinden Kılıçdaroğlu zamanında sapmadı sanki.

CHP istanbul İl Başkanlığı'ndaki para sayma görüntüleri sanki başka dönemde çıktı.

''TERCİH YAPMAK ZORUNDA MI?''

Zavallı CHP'liler 40 katırla 40 satır arasında tercih yapmak zorunda mı?

Allah muhafaza bizi ve koca ülkemizi bu tuhaf kararları veren insanlar yönetecek olsa ülkenin yönü neresi olur acaba?''