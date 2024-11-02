Aslı Baykal yeni parti mi kuracak? İddialar üzerine açıklama yaptı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 10:14

Güncelleme: 02.11.2024 - 10:23

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın yeni bir parti kuracağı iddia edildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabı üzerinden ortaya attığı iddiasında, Baykal'ın kuracağı partinin 'yeni CHP söylemiyle' ortaya çıkacağını öne sürdü.

Burhan ilgili paylaşımında, "Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş bu oluşumda olacak deniliyor. CHP’den vekillerin ve belediye başkanlarının katılacağı ifade ediliyor. Merhum İsmail Cem’in partisinde buluşulacakmış" ifadelerini kullandı.

Aslı Baykal iddia üzerine bir açıklama yaptı. Baykal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, parti kuracağı iddiasını yalanlasa da "bir harekete ihtiyaç olduğunu" belirtti.

X hesabından paylaşım yapan Aslı Baykal, "Parti kuracağım haberi doğru değil. Türkiye'nin dürüst, temiz, tüm Türkiye'yi kucaklayan, hoşgörülü ve Türkiye'nin kaynaklarını tüm vatandaşlarına aktaran, ranttan uzak bir harekete çok ihtiyacı olduğunu biliyorum. Umuyorum doğru zamanda, doğru kişiler ile bu hareket başlatılabilir" dedi.