CHP'nin İstanbul kampı başladı: Üç günde üç ayrı gündem maddesi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:21

Güncelleme: 01.11.2024 - 16:25

"Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla başlayan buluşma öncesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, saat 11'de otelde kısa bir açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

Öğleden sonra ise CHP grup toplantısı basına kapalı şekilde başladı.

ÜÇ GÜNDE ÜÇ FARKLI GÜNDEM MADDESİ

CHP'lilerin kampın üç gününde üç ayrı gündem maddesiyle toplanacağı aktarılırken ilk gün Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili yol haritasının belirleneceği belirtildi.

Kampın ikinci gününde ise CHP'nin iktidara yürüme stratejisi üzerine toplantılar yapılacağı belirtilirken bu kapsamda çeşitli kuruluşların da vekillere sunum yapacağı aktarıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da konuşma yapacağı ikinci gün görüşmelerinde ayrıca CHP'lilerin kamuoyu tepkilerini ve anket sonuçlarını değerlendireceği, bu kapsamda çeşitli stratejilerin ve yaklaşımların tartışılacağı belirtildi.

CHP'li kaynaklar kampın son gününde ise daha çok ekonominin ve yurttaşların ekonomik sorunlarının masaya yatırılacağını aktarırken şu anda meclis komisyonunda olan "2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin de değerlendirileceğini söyledi. Kampta son olarak Pazar günü 16.00’da Parti Meclisi’ni toplanacağı aktarıldı.

ÖZER'E YAPILACAK ZİYARET PAZARTESİYE ERTELENDİ

Kampın sona ermesinin ardından 4 Kasım Pazartesi günü ise Özel ve CHP'lilerin, Silivri Cezaevi'nde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’i ziyaret etmeyi planladığı belirtildi.

CHP'nin normalde bugün Özer'e Silivri'de yapacağı ziyaret, Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun henüz cevaplanmaması nedeniyle iptal olmuştu.