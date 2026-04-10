Asu Kaya'dan iktidara: ‘Şüpheli ölüm’ yoktur, aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır

10.04.2026 11:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, mart ayında yaşanan kadına cinayetlerine ilişkin tepkisinde “İktidar koltuklarında oturanlara söylüyorum: ‘Şüpheli ölüm’ diye bir şey yoktur. Sizin aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır. Kadınlar kendi kendine ölmüyor” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2026 yılı mart ayına ilişkin kadın cinayeti verilerini açıkladı. Paylaşılan rapora göre Türkiye’de mart ayı içerisinde 31 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 33 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, platormun mart ayı verilerine ilişkin açıklama yaptı.

Kaya, şunları söyledi:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre mart ayında 31 kadın katledildi, 33 kadın ise ‘şüpheli’ şekilde ölü bulundu. İktidar koltuklarında oturanlara söylüyorum: ‘Şüpheli ölüm’ diye bir şey yoktur. Sizin aydınlatmadığınız kadın cinayetleri vardır! Kadınlar kendi kendine ölmüyor! Kadınlar balkondan düşmüyor, yarattığınız cezasızlık zırhına güvenen katiller tarafından aşağı itiliyor! Siz etkin soruşturma yürütmek yerine dosyaları rafa kaldırdıkça, failleri ‘delil yetersizliği’ diyerek sokağa saldıkça, o ‘şüpheli’ dediğiniz ölümler artıyor. 

İstanbul Sözleşmesi’nden bir imzayla çıkanlar, bugün 33 kadının ölümündeki o ‘şüphenin’ de asıl ortağıdır. Ve buna sessiz kalanlar; hiçbiriniz masum değilsiniz! Biz bu ölümlerin peşini bırakmayacağız. Bu ülkenin her bir karışını kadınlar için güvenli kılana kadar yakanızda olacağız! Katiller gidecek, siz gideceksiniz, kadınlar yaşayacak!"

İlgili Haberler

KDK, Meclis’te kadın cinayetleriyle ilgili raporunu paylaştı: Cinayet silahlarının yüzde 84 ruhsatsız Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Meclis’te 9 ilde kadın cinayetleri üzerinden yaptıkları araştırmayı paylaştı. Buna göre; kadınları öldüren erkeklerin yüzde 73’ünün sabıkası var ve cinayette kullanılan silahların yüzde 84’ü ruhsatsız. Kurum temsilcisi ise, eşini öldüren bazı erkeklerin kendi haklı görerek KDK’ye başvurduğunu anlattı.
İzmir’de 8 Mart’ta ortak çağrı: Kadın cinayetlerini durduracağız CHP İzmir Kadın Kolları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Alsancak İskelesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada kadın cinayetleri, ekonomik eşitsizlik ve kadınların yaşam hakkına yönelik tehditlere dikkat çekilerek, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden vazgeçilmeyeceği mesajı verildi.
Kadın cinayetlerine yönelik araştırma önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti'nin kadın cinayetlerine yönelik araştırma önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.