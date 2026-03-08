Asu Kaya: 'İktidarın bize dayattığının aksine kaderi kabul etmiyoruz'

CHP Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla “Kadının Sesi, Kadının Gücü” sloganıyla “Kadın Kürsüsü” programı başlatıldı. Programın ilk durağı Eskişehir’de Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal ile partili kadınlar ve sivil toplum örgütlerinden kadınlar katıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz, burada yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şehirlerine gelmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, "Eskişehir Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki çağdaş cumhuriyet kentidir. Tek bir cümlede cumhuriyetin ne olduğunu özetleyin derseniz herhalde hepimiz şunu söyleriz: Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Bu çağdaş cumhuriyet kentinde bugün ilk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanımız kadındır, Ayşe Ünlüce'dir. Bugün bu çağdaş cumhuriyet kentini köyden yetişmiş ve bugüne kadar kendisini geliştirmiş bir çağdaş cumhuriyet kadını yönetmektedir" dedi.

“KÜÇÜK AMA ETKİLİ BİR TOPLANTI HAYAL ETTİK”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce de kadın hakları mücadelesinden geldiğini, yıllarca Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptığını anlatarak, "Yıllardır baroların, bütün akademik odaların ve yine kadın örgütlerinin yürüttüğü bu mücadele bugün Eskişehir'deki kadınları güçlü, ilham veren kadınlar olarak gösteriyor. Keşke Türkiye Eskişehir olsa diyorum. Keşke Türkiye Eskişehir'deki kadınların gücüne sahip olsa. Kadınlarla ilgili çok olumsuzluklar var, biliyoruz ama biz mücadele eden taraftayız, kadın hakları konusunda bu şehirde destan yazan kadınlarız” diye konuştu.

“8 MART KADIN EŞİTLİK MÜCADELESİNİN SEMBOLÜ”

CHP Eskişehir Milletvekili Süllü de 8 Mart'ın eşit işe eşit ücret mücadelesi veren kadınların grevi sırasında çıkan yangında hayatını kaybetmesi üzerine kutlanmaya başlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Keşke 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü hiç kutlamak zorunda kalmasaydık. Aslına bakarsanız bugünlerde kutlanacak bir günümüz de ne yazık ki yok. Hemen yanı başımızda füzelerin gölgesi altında bir savaş sürüyor ve kadınların yardım çığlıkları yükseliyor göğe.

Türkiye’de de kadınlar mutfaktaki yangınla ailelerinin yaşamını sürdürmek zorunda kalıyorlar, sokaklarda öldürülüyorlar, çocuklarını okuldan almaya gittiklerinde çocuklarının gözü önünde öldürülüyorlar. Hem de en yakınları, birlikte oldukları erkekler, evli oldukları erkekler ya da boşanmak üzere oldukları erkekler tarafından. Sadece öldürülmekle de kalmıyorlar; fiziksel, ekonomik ve cinsel, ayrıca psikolojik, dijital şiddete uğruyor kadınlar.

Kadınların mücadelesi aslında eşitsizlikle mücadele tarihi. Bu tarih içinde çok acılar var, büyük mücadeleler var ama aslında kadınların gücünü de bu mücadele içinde es geçmememiz gerekiyor. Çünkü aslında biz çok güçlüyüz. Ben inanıyorum, kadın istediği zaman her şeyi başarabilir. Her ne kadar siyasiler söylemlerinde ayrılıkçı dil kullansalar da sürekli olarak kadınlar aile içinde birey olarak görülmese de kadınlar aile içinde dört duvar arasına sıkıştırılmaya çalışılsa da aslında yine gücün kendimizde olduğunu bilmemiz lazım.”

“ŞİDDETLE, EŞİTSİZLİKLE HER GÜN KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ”

CHP PM Üyesi Sevgi Kılıç ise Türkiye'nin dört bir yanında kadınların çalıştığını, ürettiğini, emek verdiğini fakat emeklerinin görünmez kılındığını söyledi. Şiddetle, eşitsizlikle her gün karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Kılıç, şöyle konuştu:

"2026'da 70 kadın arkadaşımız erkekler tarafından katledildi. Kadın cinayetleriyle aramızdan kopartılan tüm kadın arkadaşlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyorum. Dünyanın dört bir yanında yüzyıllardır özgürlük ve eşitlik mücadelesi veren kadınlara; Orta Doğu'da ve farklı coğrafyalarda yüzyıllardır eşitlik mücadelesi veren, savaşın ortasında yaşam mücadelesi veren kadınlara selam olsun.

Maalesef biz kadınlar ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde güvende değiliz. Evimizde dahi 'Acaba başımıza bir şey gelir mi, yaşam hakkımız, canımız güvende mi?' diye düşünüyoruz. Sokakta yürürken korkuyoruz, gece geç saatlerde yürürken telefonumuz elimizde adımlarımızı hızlandırıyoruz. Kampüste, iş yerinde, toplu taşımada her zaman tetikteyiz. Saha çalışmamızda bir genç kadın arkadaşımız aynen şöyle söylemişti: 'Ölüm her an ensemizde.' Hayatta kalanlar ise sürekli ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bir yandan da şiddetin her türlüsüne günlük yaşamımızda maruz kalıyoruz. Baskı kurmak, tehdit etmek, ekonomik olarak bağımlı kılmak, hatta değersiz hissettirilmek. Bunların her biri şiddet ve biz her gün bu şiddetle karşı karşıyayız. Bu eril düzende sürekli erkekler, sürekli sistem bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylüyor; ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı, eve kaçta döneceğimizi, hatta nasıl kahkaha atacağımızı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derken aslında her gün karşılaştığımız sorunlardan bahsediyoruz. Biz kadınlar hakkımız olanı istiyoruz; yaşamak istiyoruz, eşitlik istiyoruz. Aynı işi yapıyorsak aynı ücreti almak istiyoruz. Karar masasında olmak istiyoruz, söz hakkı istiyoruz, kendi yaşamlarımızda söz sahibi olmak istiyoruz.”

“KADINLAR MUTFAKTA TENCEREYİ KAYNATMAK İÇİN MUCİZELER YARATIYOR”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da Türkiye'de kadınların artık sadece geçim mücadelesi vermediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu memlekette artık kadınlar var olma mücadelesi veriyorlar. Mutfakta tencereyi kaynatmak için mucizeler yaratan kadınlar, asgari ücretle ay sonunu getirebilmek için onuruyla yine de direnen emekçi kadın da siftah yapmadan dükkan kapatan esnaf kadın da ve kampüslerde barınma ve gelecek kaygısıyla hayalleri çalınan genç kadın da artık aynı cümleyi kuruyor; 'Bizi görün, bizi duyun'.

Biz bugün bu sesi o sağır sultanlara duyurmak, o çığlığı da bir iktidar yürüyüşüne dönüştürmek için buradayız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki kadın susturulduğunda hayat durur, kadın yoksullaştırıldığında koca bir toplum çöker, kadın güvencesiz kaldığında Türkiye'nin yarınları karanlıkta kalır. Bugün bu ülkede en ağır ekonomik krizin faturası kadınlara kesiliyor. Pazardaki yangın ateşi önce o pazarda pazar arabasını doldurmaya çalışan kadının elini yakıyor. Derin adaletsizliğin ağır yükünü en çok kadınlar omuzlarında taşıyor. Erkek şiddetinin en acı bedellerini yine kadınlar ödüyor.

“BU KARA DÜZENİ KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK İRADEYİ ORTAYA KOYUYORUZ”

Biz bugün Cumhuriyet'in 2. yüzyılında hep birlikte haykırmak için bu salondayız. 'Artık yeter' diyoruz Eskişehir'den. Kadının emeğini değersizleştiren her düzene, özellikle de AKP'nin bu kara düzenine, hayatı zorlaştıran her anlayışa, şiddeti görmezden gelen, sıradanlaştıran her zihniyete karşı buradayız, hep birlikteyiz, dimdik ayaktayız. CHP Kadın Kolları olarak sadece dinleyen, şahitlik eden değil; bu köhne kara düzeni kökten değiştirecek bir iradeyi de ortaya koyuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde başlattığımız o büyük değişim ve umut yürüyüşünün en ön saflarındayız. Genel Başkanımızın her fırsatta kararlılıkla vurguladığı gibi kadınların siyasete, ekonomiye ve sosyal hayata katılımı bir lütuf değil, demokrasinin olmazsa olmaz öncül şartıdır.

Bizler Sayın Özgür Özel'in Türkiye İttifakı vizyonu, kadınların o sarsılmaz dayanışma ruhuyla mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev Türkiye İttifakı'nı örüyoruz. Partimizle vatandaş arasında sadece bir bağ değil, sarsılmaz ve yıkılmaz bir köprü kuruyoruz aynı zamanda. Kadının feryadını siyasetin tam da merkezine, çözümün kalbine taşıyan bir anlayışı, bir feraseti, bir iradeyi temsil ediyoruz. Mücadelemiz tam ve amasız bir eşitlik mücadelesidir. Sokaklarında kadınların korkmadan yürüdüğü, genç kadınların geleceğe umutla baktığı bir Türkiye'yi kurana kadar hiçbir zaman durmayacağız.

Hiçbir kadının elini bırakmayacak, yalnız bırakmayacağız. Hiçbir haksızlığı, hukuksuzluğu, kadın cinayetini, kadına karşı şiddeti normalleştirmelerine müsaade etmeyeceğiz. İktidarın bize dayattığının aksine kaderi kabul etmiyoruz, hiçbir şiddetin bize kader olarak kabullenilmesine müsaade etmeyeceğiz.”