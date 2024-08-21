Atalay’la ilgili yargı kararının kesinleştiğini iddia eden AKP, ‘hayır’da ısrarlı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

TBMM Genel Kurulu geçen hafta başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin çağrısı üzerine TİP’li Can Atalay’ın durumunu görüşmek için toplandı. Genel Kurul’da muhalefetin “genel görüşme” talebi ise reddedildi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel de önceki gün Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı için TBMM Genel Kurulu’nu “ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıracaklarını” açıkladı. Ancak iktidar cephesi, CHP’nin TBMM Genel Kurulu’nu ikinci kez “aynı gündem ile bir kez daha olağanüstü toplantıya çağıramayacağını” ifade ediyor.

‘2. KEZ AYNI GÜNDEM’

CHP’nin başka bir gerekçe ile TBMM Genel Kurulu’nu ikinci kez toplantıya çağırması durumunda ise “Atalay ile ilgili sonucun değişmeyeceğine” vurgu yapılıyor. İktidar kanadı, bunun gerekçesini de mevcut anayasanın 84. ve 85. maddelerine dayandırıyor. “Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının genel Kurul’a bildirilmesiyle olur” hükmü hüküm gereğince TBMM’nin “Atalay ile ilgili Yargıtay’ca onaylanmış 18 yıl hapis cezasının okutulup, milletvekilliğinin düşürülmesi kararının yerinde bir karar olduğu” savunularak “TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine toplandı, gerekli karar da alındı. Atalay ile ilgili TBMM’nin verdiği karar, anayasaya uygun. Ancak muhalefet, ‘anayasaya uygun olduğunu’ kabul etmek istemiyor. Yeniden toplantı çağrısı yapacaklarını açıklıyorlar ancak ‘Genel Kurul ikinci kez aynı gündem ile toplantıya çağrılamaz’ Başka bir formül üzerinden toplantıya çağırmaları halinde de sonuç değişmez. Çünkü Atalay hakkında kesinleşmiş bir hüküm var ve anayasa kesin hüküm karşısında çok açık” değerlendirmesini yapıyor.

‘YİNE BOZDAĞ YÖNETİR’

TİP’li Can Atalay’ın milletvekilliğini tekrar kazanması için Meclis’i yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını söyleyen CHP kurmayları, “ilk toplantının genel görüşme açılması için istendiğini, ikinci toplantının ise doğrudan Atalay’la ilgili AYM kararının okutulması talebiyle isteneceğini” belirtti. Meclis’in olağanüstü toplantı için 120 milletvekilinin imzasının yettiğini vurgulayan partililer, “İlk toplantı kavgayla gölgelenmişti. Bu kez konunun gerçekten ele alınması gerek” dedi. Kurmaylar ayrıca, “İkinci toplantı talebi de kabul olursa yine Bekir Bozdağ yönetecek gibi duruyor” ifadelerini kullandı.