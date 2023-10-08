Atama kararları yayımlandı: Mehmet Şimşek 'eski ekiple' devam

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek görevden alındı. Yerine Ali Rıza Özdemir atandı. 2011-2018 arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Özzeybek, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da danışmanlığı görevinde bulunmuştu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’na Yusuf Kıraç atandı. Geçen dönem AKP milletvekili olan, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Nevzat Şatıroğlu, BOTAŞ yönetim kurulu üyesi oldu.