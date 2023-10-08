Atama kararları yayımlandı: Mehmet Şimşek 'eski ekiple' devam

İktidar geleneği değiştirmedi. Yine bir cumartesi günü kamuda çok sayıda atama kararı yayımlandı. Göreve gelmesinin ardından bakan yardımcılarını değiştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genel müdürlüklerde ise eski isimlerle devam edecek. Bakanlığa bağlı genel müdürlüklerde vekaleten görev yapan isimlerin asaleten atamaları gerçekleştirildi.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00
Atama kararları yayımlandı: Mehmet Şimşek 'eski ekiple' devam
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek görevden alındı. Yerine Ali Rıza Özdemir atandı. 2011-2018 arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlığını yapan Özzeybek, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da danışmanlığı görevinde bulunmuştu.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı’na Yusuf Kıraç atandı. Geçen dönem AKP milletvekili olan, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirilen Nevzat Şatıroğlu, BOTAŞ yönetim kurulu üyesi oldu.


Resmi Gazete Mehmet Şimşek

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