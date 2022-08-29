Ata'nın izinde yürüyorlar
Afyon'dan İzmir’e 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü sürüyor. Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Dumlupınar ve Zafertepe’ye 30 Ağustos’ta ulaşacak kafile 9 Eylül’de İzmir’de olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’ne Türkiye’nin dört yanından pek çok yurttaş katıldı.
Katılımcılar, büyük zaferin izinde
ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken 9 Eylül’de İzmir’de sonlanacak 400 kilometrelik yürüyüş
için İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç Soyer, “Bu yürüyüşü gelecek nesillere Atalarımızın
mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için yapıyoruz”
dedi.
Afyon İzmir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Zafer ve Anma Yürüyüşü
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