Ata'nın izinde yürüyorlar

Afyon'dan İzmir’e 400 kilometrelik Zafer ve Anma Yürüyüşü sürüyor. Mustafa Kemal Paşa’nın “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emriyle ulusun zaferini müjdelediği Dumlupınar ve Zafertepe’ye 30 Ağustos’ta ulaşacak kafile 9 Eylül’de İzmir’de olacak.

İZMİR / Cumhuriyet
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00
Ata'nın izinde yürüyorlar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’ne Türkiye’nin dört yanından pek çok yurttaş katıldı.

Katılımcılar, büyük zaferin izinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken 9 Eylül’de İzmir’de sonlanacak 400 kilometrelik yürüyüş için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu yürüyüşü gelecek nesillere Atalarımızın mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için yapıyoruz” dedi.


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