Ata'nın izinde yürüyorlar

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlediği Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’ne Türkiye’nin dört yanından pek çok yurttaş katıldı.

Katılımcılar, büyük zaferin izinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürürken 9 Eylül’de İzmir’de sonlanacak 400 kilometrelik yürüyüş için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu yürüyüşü gelecek nesillere Atalarımızın mirasını tüm canlılığıyla, gücüyle devredebilmek için yapıyoruz” dedi.

