Afyonkarahisar Valiliği, Kocatepe Zafer Yürüyüşü'ne gelen yurttaşları mağdur etti
Büyük Taarruz’un 100. yıldönümü dolayısıyla Kocatepe’de düzenlenen “Zafer Yürüyüşü”ne Türkiye’nin her yerinden binlerce yurttaş katıldı. Zafer Yolu’na katılan yüzlerce kişi Afyonkarahisar Valiliği’nin yaptığı organizasyon sonucu mağdur oldu.
Yolda dinlenme yerleri, ambulans, çadır ve içecek stantları bulundurmayan valilik, araçların belirli saatlerde giriş ve çıkışa izin vermeyerek kargaşaya neden oldu.
Yurttaşlar, taşlar ve kayalıklara uzanarak dinlenmeye çalıştı. Çocukları ile gelenler ise geri dönmek zorunda kaydı. Bir altgeçit üzerinde yazılı olan “Atatürk Altgeçiti” yazısının üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar’da” pankartının asılması ise tepki çekti.
‘UNUTTURMAYACAĞIZ’
Yürüyüşe katılan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da bu
duruma tepki gösterdi. Özbay,
“100. yılın miladında yürüyüşü
eziyete dönüştürenler bilsinler
o günkü inanç ve kararlılıkla zaferimizi ve onun önderi Mustafa
Kemal Atatürk’ü ve emaneti laik, çağdaş tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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