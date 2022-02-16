Atatürk büstüne saldırıda ifadeler ortaya çıktı: Kadir Mısıroğlu'ndan etkilenmişler

16 Şubat 2022 Çarşamba, 17:29

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Kernek Anadolu Lisesi’nin bahçesindeki Atatürk büstüne yönelik saldırı olayında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 9 Şubat günü gece Malatya‘nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Kernek Anadolu Lisesi’nin bahçesinde yaşandı. Lisenin bahçesinde bulunan Atatürk büstüne saldıran 2 şüpheli, Malatya Emniyet Müdürlüğü’nün yürütmüş olduğu geniş çaplı soruşturmanın ardından yakalandı.

Okulun ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit etti. Atatürk büstüne saldıran şüphelilerin 17 yaşındaki Mustafa D. ile 15 yaşındaki Emirhan D.’nin olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin savcılıkta verdiği ifadede, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyerek Kurtuluş Savaşı’nı eleştiren, Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı, ‘Fesli Kadir’ diye de bilinen Kadir Mısıroğlu’ndan etkilendikleri için saldırıyı yaptıklarını anlattı.

"SEVAP OLDUĞUNU DÜŞÜNEREK ATATÜRK HEYKELİNİ KIRMAYA KARAR VERDİK"

Sözcü’den Evren Demirdaş’ın haberine göre, saldırganlardan Mustafa D, savcılıkta verdiği ifadede şunları söyledi:

“E.D. benim yeğenim olur kendisi ağabeyim oğludur. Kendisi ile birlikte sürekli olarak internetten Kadir Mısırlıoğlu’na ait videoları olaydan yaklaşık 2-3 ay önce de izlemiş olduğum videolarda Kadir Mısırlıoğlu Atatürk’ün put olduğunu söyledi. Yine bu videolarda şuan ismini hatırlamadığım bir peygamberin putları kırdığından bahsediliyordu. Bende sevap olduğunu düşünerek yeğenim olan E.D ile yolda yürürken gördüğümüz okul içerisindeki Atatürk heykelini kırmaya karar verdik. Olay tamamen aniden gelişen bir olaydır. Misafirlikte olduğum içinde akşam saatlerinde yeğenim ile gezmeye çıktığım sırada okulu görmemiz üzerine söz konusu Atatürk heykelinin bulunduğu yerden elimizle kırdık ve yakında bulunan çöp konteynırının içerisine attık Bu olay için bizi yönlendiren söz konusu Atatürk heykelini kırmamızı isteyen hiç kimse yoktur. Tamamen Kadir Mısırlıoğlu’nun videolarından etkilendiğimiz için kendi irademizle böyle bir eylemi gerçekleştirdik.”

2 SALDIRGAN TUTUKLANDI

Suçlarını itiraf eden 2 şüpheli Emniyetteki ifadelerinin ardından Malatya Adliyesine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüpheliler, “Kamu malına zarar verme, Atatürk’ü temsil Eden Heykel, Büst ve Abideleri veya Kabrini kırma veya Bozma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.