Kuran kursunda skandal iddialar: 'Atatürk portresiyle dövüp Kuran'ı yırttı'

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda belletmenin tecavüzü üzerine ulaştığı yeni bilgileri aktardı.

Yazıda, belletmen ve yönetici N.K'ye, "görev mahallindeki usul ve esasları yerine getirmediği" için sekizde bir oranında aylıktan kesme cezası verildiği anlatıldı. Saymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'na (DİB) bağlı kursta belletmen olarak çalıştırılan ismin tecavüz ettiği çocukların aileleriyle de konuştu.

Çocukların avukatları Ahmet Kılınç'ın açıklamalarını paylaşan Saymaz, "Üzerine Kuran konulan rahleyle dövüyordu. Küfrediyordu. 'Haydar' adlı sopayı göstererek, "Sizi döverim" diye tehdit ediyordu. Atatürk portresini kırıp çerçevesiyle dayak attı. Kuran'ı yırtarak, yere fırlattı. Kutsal kitabı yerden alıp öpen küçük M.'yi dövdü" iddiasını aktardı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

Erzurum'da Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda belletmenin tecavüzüne uğrayan M.'nin annesi, "Ben hafızım" diyor.

Oğlu M.'yi cemaat yurtlarından güvenilir olduğunu düşünerek, Diyanet İşleri Başkanlığı'na (DİB) bağlı kursa verdiklerini belirtiyor.

Şöyle devam ediyor:

"Adapsız şeyleri olmasın, rabbimizin emrini bilsin ve iyiyi kötüyü ayırt edebilsin diye verdiğim yurtta çocuğumun öğrenmediği pislik kalmadı."

Açıkça Diyanet'i suçluyor.

"Sormak isterim: Bir müftünün ve bir imamın çocuğu yaşasaydı tavırları ne olurdu?"

Değil yanıt vermek...

Erzurum Müftülüğü'nden "Geçmiş olsun" telefonu bile gelmedi.

Acıdır ki, tecavüze meydan veren görevlilerini aklamakla meşguller!

YETİŞKİNLERLE ÇOCUK HAFIZLAR AYNI YURTTA

Kursta iki çocuğa tecavüz edip beşine istismarda bulunan 21 yaşındaki H.K., gerçekte Diyanet'in çalışanı değildi. Yalnızca hafızlık eğitimi vardı. Diyanet'in hafızlık kursunu bitirenler için Arapça eğitimi verilen "Kuran'ı Anlama Programı"na katıldı.

Skandal bu aşamada başlıyor. Çünkü liseli bir Arapça öğrencisiyle ortaokul çağındaki hafız adayı ortak yurtta kalıyor. Üstelik uygulama halen devam ediyor.

H.K, 28 Eylül 2020'da "Kuran'ı Anlama Programı"na katıldı.

Programı 13 Haziran 2021'de tamamladı.

İlişkisinin kesilmesi gerekirdi.

Resmi uyarıya rağmen

H.K.'ye göre 2021'in mayıs ayından ekim ayına kadar belletmen olarak görev yaptı.

Böyle bir atama mümkün mü?

Asla.

Palandöken Müftülüğü, 29 Ocak 2021'de "Kurslara öğrenci ve personel harici kimse alınmayacaktır" uyarısında bulunmuştu. Diyanet'in yönergesinde ise "Geçici konaklama hariç öğrenci olmayanların kurslarda kalmalarına izin verilmez" hükmü vardı.

Ancak yurt yöneticisi olan N.K., inisiyatif alıp H.K.'yi belletmen olarak atayarak, 14 çocuğu sadist bir tecavüzcüye teslim etti.

BİLİYORLARDI VE GÖZ YUMDULAR

Diyanet'in idari soruşturmasında ifadesi alınan N.K., belletmeni kursta öğrenci olarak tanıdığını belirterek, "Efendiliği ve başarısıyla takdir kazanmıştır" diyor. H.K.'nin belletmen olmak istediğini, lise mezunu olmadığı için belgeleri alamadığını kaydediyor. Açık liseye devam ettiği için kursta kalmasına izin verdiğini kaydederken, "Hareket noktam, öğrencilere derste yardımcı olabileceği düşüncesidir" diye konuşuyor. Suç ortaklarını da ele veriyor.

"H.K.'nin şartları tutmadığı halde belletmen olarak kaldığını kursta görev yapan, gece nöbet tutan arkadaşlar bilmekteydi. Onlar da kalmasını söylediler" diyor.

TECAVÜZE YOL VERMENİN BEDELİ

Diyelim ki N.K., tecavüzcünün yurtta kaldığını müftülüğe aktarmadı. Hiç mi denetim yapılmadı?

Müftü bizzat gittiğini ve denetçi gönderdiğini savunuyor.

Kursta ders veren ve nöbet tutan altı kişi, "öğrencilerin güvenliğini tehlikeye sokacak olumsuzluğa mahal vermemeye gayret ettiklerini" ileri sürüyor. Bir yurtta beş ay boyunca süren tecavüzler ve dayaklardan daha tehditkar ne olabilir ki? Ona da mahal verdiniz!

Skandalda son perdeye geliyoruz.

Müdür N.K.'ye, "görev mahallindeki usul ve esasları yerine getirmediği" için sekizde bir oranında aylıktan kesme cezası verildi.

İki çocuğun tecavüze uğramasına, beşinin istismar edilmesine ve hepsinin de sopadan geçirilmesine mahal vermenin bedeli şuymuş: Maaşın sekizde biri!

Altı çalışan görevlerine iade edildi.

Oysa bir vaiz, din hizmetleri uzmanı ve imam-hatibin de aralarında olduğu çalışanlar H.K.'nin kaçak şekilde kaldığını biliyordu.

Bilhassa üçü suçluydu.

İddia: Atatürk portresiyle dövüp Kuran'ı yırttı

Avukat Ahmet Kılınç, tecavüze uğrayan M. ve U.'nun avukatlığını üstlendi. Ardından çocukları dinledi.

Çocukların iddiasına göre...

N.K., çocuklara terlikle vuruyor ve yumruk atıyordu.

Üzerine Kuran konulan rahleyle dövüyordu.

Küfrediyordu.

'Haydar' adlı sopayı göstererek, "Sizi döverim" diye tehdit ediyordu.

Atatürk portresini kırıp çerçevesiyle dayak attı.

Kuran'ı yırtarak, yere fırlattı. Kutsal kitabı yerden alıp öpen küçük M.'yi dövdü.

Temizlik görevlisi olan U.G. ise geceleri hocalık yapıyordu. Çocukları sıra dayağına çekiyor, 'Haydar' ile vuruyordu. Tecavüzcü H.K.'nin sözünü dinlemedikleri için yüzükle çocukların yüzüne yumruk atıyordu.

Onlara yerleri temizletiyordu.

Bazı geceler arkadaşları ile nargile keyfi yapıyordu.

Yönetici H.P. ise çocukların ellerine vuruyordu. Terlikleri valizlerinde olmadığı için çocukları kovup "Evinize gidin, getirin" diye geri yollamıştı.

Avukat Kılınç, iddiaları dilekçe haline getirip 17 Aralık 2021'de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Ancak elle tutulur işlem yapılmadı. Savcılık yalnızca Emniyet'e yazı yazdı, o kadar.

Avukat Kılınç, "Bunlara ceza değil, ödül verilmiş" derken, haksız mı?

M.'nin annesi: Sadece yedisi değil, daha fazlası yaşadı

M.'nin ailesi Erzurum'da skandalı savcılığa ilk bildiren aile oldu. M.'nin hafız annesi sorularımı yanıtladı.

M.'yi neden yatılı kursa gönderdiniz?

Kurs evimize çok uzak ve servis imkanı olmadığı için verdim. Cemaatlerin kurslarına vermedim. Dedim ki, daha disiplinli olur, denetimli olur. Tam tersi oldu.

Olayı nasıl öğrendiniz?

Bir gün hasta oldu. Gittim kursa. Hoca "Zekası üst düzeyde ama derslere çalışmıyor" dedi. Evde dedim ki oğluma, "Önceki belletmenin (H.K.'yi kastediyor) destek oluyordu diye mi derslerin iyiydi?" Oğlum, "Anne, sen bilmiyorsun nasıl bir insan olduğunu. Bize tecavüz ediyordu" dedi. O an koptum. Ne tepki vereceğimi bilemedim.

Yaşananları nasıl yorumluyorsunuz?

Bir değil, iki değil, üç değil. Çocukları o kişinin başına bırakmışlar, ne yaparsan yap! O da, çok afedersiniz, bildiği gibi...

Şiddet de var.

Çok ağır şiddet. Oğlumda gördüm izlerini. "Oynarken düştüm" dedi.

Tabi "Devlet yurdu, denetim var" diye düşünüyorsunuz.

Cemaat yurduna göndermeyi bilirdim ama dedim ki devletin gözetimi altında bir kurs olsun. Göz yumanların, denetlemeyenlerin ceza almasını istiyorum ki, örnek dava olsun. Yaşadıklarımı, çocuğumun yaşadıklarını başkaları yaşamasın. Öpmeye, sevmeye kıyamazken, çocuğum neler yaşamış.

Şu an durumu nasıl?

Toparlamaya çalışıyorum, çok da gücümün yettiğini söyleyemem. Çocuğum akıllı, kendi halinde, sessiz, derslerinde başarılı, yardım etmeyi seven bir çocuktu. O halinden eser yok. Adapsız şeyler olmasın, rabbimizin emrini bilsin, iyiyi kötüyü ayırt edebilsin diye verdiğim yurtta çocuğumun öğrenmediği pislik kalmadı.

Üstü kapanacak bir mevzu değil. Belki çocuğumdan önce başka kimseler de yaşadı. Bilmediğim için teslim ettim, emin ellerde diye. O kadar kötü şeyler yaşamış ki...

En az yedi çocuk...

Yedi diye bir şey yok. Diğer çocukların başlarına gelmemiş diye bir şey yok. Aileleri kabul etmiyor, örtmeye çalışıyor olabilir. Diğerlerinin de yaşadığına eminim.

"Başkası duyarsa ne olur?" Olan olmuş. Başkası duysun ki bizim yaşadıklarımızı yaşamasın. Diyanet'in, Erzurum Müftülüğü'nün üzerine gidilmesini istiyorum.

Kursta o kadar kamera var. Bazıları çevriliyor, bazılarının üzeri kapatılıyor. Edebim el vermiyor ama kursun bu iş yapılmadık yeri yok. Herkes "Haberim yok" diyor.

Ben de ilahiyat okuyorum. Çocuk gelişim belgem var. KPSS'den yüksek puan aldım. Diyanet'e atanabilirdim. Önüm kesildi. Bu kişi belgesi ve eğitimi olmadan, çocukların başına belletmen diye gelmiş. Koskoca Diyanet'sin. Bir kere sosyal medyasına girilse ne kadar sapık olduğu ortaya çıkıyor. Denetimden geçirilmemiş!

Diyanet görmezden geliyor. Bir müftünün, bir imamın çocuğu yaşasaydı ne yaparlardı? Sormak istiyorum: Sizin çocuğunuzun başına gelseydi tavrınız ne olurdu?