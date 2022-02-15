Atatürk’ü hedef almıştı: Mustafa Demirkan, yine bir ‘icazet törenine’ katıldı

15 Şubat 2022 Salı, 04:00

Gaziantep’te, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayan 200 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenledi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı’nın da katılarak konuşma yaptığı etkinliği, Ayasofya’da düzenlenen bir törende cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan ve Diyanet’in “ilişiğinin kalmadığını” açıklamasının ardından görevinde yükselen Reisül-Kurrâ Mustafa Demirkan yönetti.

Törene, AKP’li Gaziantep milletvekilleri Ali Şahin ve Müslüm Yüksel, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve hafızlık proje imam hatip ortaokulları yöneticilerinin yanı sıra Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı, Ahmet Ziylan Eğitim ve Kültür Vakfı, Mehmet Ali Eruslu Vakfı, Yasin Kaplan Vakfı, Anadolu Tevhid Vakfı temsilcileri de katıldı.

"NURCU" AĞIRLIĞI

Bu vakıflardan bazılarının, bazı cemaatlere yakınlığıyla bilinmesi dikkat çekti. Hoşgör Fatih İlim Araştırma Vakfı, “imam hatip okullarında, üniversitelerde, Diyanet’in izni

ile açılmış Kuran kurslarında öğrenci okutmak ve himaye etmek” amacıyla faaliyet yürütüyor. “Hoşgör Eğitim Kurumları” adını da kullanan ve vergi

muafiyeti bulunan vakfın kurucularından biri, Nurculara yakınlığı ve Atatürk’e yönelik hakaretleri bilinen Ahmet Akgündüz. Anadolu Tevhid Vakfı da Nur Cemaati’nin Gaziantep bölgesindeki temsilcilerinden biri olarak tanınıyor.

"KURUMLA BAĞI YOK" DEMİŞLERDİ

Mustafa Demirkan, 28 Mayıs’ta Ayasofya’da düzenlenen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da katıldığı bir icazet töreninde, Atatürk’ü hedef alması ile tepki çekmişti. Çok sayıda kişi ve kurum tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ve tören sırasında Reisül-Kurrâ vekili olan Demirkan için aylarca sessiz kalan Diyanet, daha sonra “emekli olduğu için kurumla bağı kalmadığını” savunmuştu. Buna karşın Demirkan, Ahmed Arslanlar’ın yaşamını yitirmesinin ardından Reisül-Kurrâ olmuş, icazeti ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vermişti.