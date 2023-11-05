'Atatürk gelse kurultay şansı zor olur' demişti... Muharrem İnce'den 'Özgür Özel' mesajı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:27

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:28

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

İMAMOĞLU AÇIKLADI

İkinci tura kalan seçimde saat 03.00 doğru kürsüye gelen Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

MUHARREM İNCE'DEN TEBRİK MESAJI

Özel'e çok sayıda siyasi lider ve isimden de tebrik mesajı geldi. Son olarak bu isimlerden biri de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

X hesabından bir paylaşım yapan İnce, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) November 5, 2023

'ATATÜRK GELSE KURULTAY ŞANSI ZOR OLUR'

Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesinin ardından; İnce'nin 'Atatürk gelse kurultay şansı zor olur' sözleri yeniden gündeme geldi.

İnce, İsmail Saymaz'a verdiği bir röportajda CHP'deki değişim çağrıları ile ilgili konuşmuş, "Atatürk gelse kurultay şansı zor olur. Yapı dönüştürüldü çünkü. Kakofoni devam ettiği sürece büyükşehirler de kaybedilir" ifadelerini kullanmıştı.

