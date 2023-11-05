Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu: Zafer konuşmasında pazartesiyi işaret etti

Yayınlanma: 05.11.2023 - 07:23

Güncelleme: 05.11.2023 - 07:26

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

İMAMOĞLU AÇIKLADI

İkinci tura kalan seçimde saat 03.00 doğru kürsüye gelen Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

ÖZEL'DEN ZAFER KONUŞMASI

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeni Genel Başkanı olarak yaptı konuşmada şunları söyledi:

"Hayatımın en büyük gururunu yaşıyorum. Bunu CHP'nin 100. yılında ve hatta Türkiye'nin kurulan ilk sandığında ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle bu onurlu görevi yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İlk tur sonuçlandıktan sonra daha önce pek az deneyimlenen ve ikinci tura kalan seçim sırasında 'ben oraya geleyim Özgür Başkana elini kaldırayım' diyen ve bizimle birlikte olan, bundan sonra Adalet Yürüyüşü'ne hep beraber devam edeceğimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal'in, Bülent Ecevit'in, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak ve onların emanetine sahip çıkmak benimle birlikte hepinizin görevidir."

"PAZARTESİDEN İTİBAREN..."

"Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele, omuz omuza çıkıyorum. salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Seçim sonuçlarını sayın başkanımız müsade ederse 1360 delegemizin hepsi bana oy vermiş gibi kabul edip teşekkür ediyorum. Umutsuzluğu umuda çevirmek, yere bakan yüzleri havaya kaldırmak ve asılan suratları güldürmek... Buna inandık. Umut içindeyiz. Bu zor süreçte; bu salondan dışarı kırgınlık çıkarmayacağıma söz veriyorum. İstemeden kırdıklarım olduysa affola. Grubumuz pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine tek yumruk olarak devam edecek. Yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1.5 milyon üyemize diyorum ki; yaşadığımız üzüntüyü telafi etmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum.

Yarın sabah 09.30'da yarınki parti meclisi sürecini görüşmek üzere toplantı koyduk. Verdiğimiz sözleri hep beraber zaman kaybetmeden tutacağız. Sayın Başkanın da emeğinin çok olduğu Hatay... işi ziyareti Hatay'a yapacağım. hep gündemde tutacağım dedim. Söz veriyorum. İkinci ziyaretim Osmaniye'ye olacak. Söz verdim, geliyorum. Bugün burada zafer CHP'den bir adayın, ekibin değil. Bugünkü zaferin galibi bütün CHP'lilerdir. Yolumuz, yolunuz açık olsun."

CHP TARİHİNDE İLK

Ankara Arena Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kurultayın ilk turunda Özel 682 oy alarak Kılıçdaroğlu'nu geçerken, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz ve 2 oy ise boş olarak sayıldı. Özel, seçimi 2 oy ile kaybetti.

CHP tarihinde ilk olan bu durumun ardından; gece saatinde seçimler ikinci tura kaldı. Saat 02.30'da biten oy verme işleminde sonuçlanmadan Kemal Kılıçdaroğlu salondan ayrılarak evine gitti.

Oy verme işleminin bitiminden 10 dakika sonra Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin yeni Genel Başkanı’nı açıkladı. Özel, 812 oy alarak genel başkan oldu. Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

SOSYAL MEDYADAN İLK MESAJ

Özel, Genel Başkan olarak X hesabından ilk paylaşımını da yaptı.

Özgür Özel, mesajında "Beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına layık gören Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılının İlk Kurultayının delegelerine teşekkür ediyorum. Bu salondaki umut dalgasını büyütmek ve partimizi iktidar yapabilmek için tüm örgütümüzle omuz omuza çalışacağız!" ifadelerini kullandı.

Beni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına layık gören Cumhuriyetimizin 2'nci Yüzyılının İlk Kurultayının delegelerine teşekkür ediyorum.



Bu salondaki umut dalgasını büyütmek ve partimizi iktidar yapabilmek için tüm örgütümüzle omuz omuza çalışacağız! pic.twitter.com/4vuF0sct74 — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 5, 2023

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN TEBRİK ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 5, 2023

İMAMOĞLU: DEĞİŞİM SIRASI TÜRKİYE'DE

Özel'e bir tebrik mesajı da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve kurultayda Divan Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

Salonda Özgür Özel ile yan yana olduğu bir kareyi paylaşan İmamoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde Genel Başkan seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değişim sırası Türkiye'de. pic.twitter.com/zYmNl0rRGA — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 5, 2023

ECZACILIKTAN, CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NA

“İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu.

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu.

5 Kasım 2023 tarihinde CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 1974 yılında Manisa’da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi’nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladı.

1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası’nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi’nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı. Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yaptı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay’da ve 15. Olağanüstü Kurultay’da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

2007 yılı ve 2009 yılı Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi. Türk Eczacıları Birliği’nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10.03.2011 tarihinde Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi.

24., 25., 26., 27.,28. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma Ve Sosyal İşler Komisyonu, SOMA Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, CHP Ceza Evlerini İzleme Ve İnceleme Komisyonu ve CHP Üniversitelerin ve Öğrencilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu’nda görev aldı.

18.CHP Olağanüstü Kurultayı’nda parti meclisi üyesi seçildi. Grup Başkanvekilliği görevini üstlenene kadar bu görevini sürdürdü.

25. 26. ve 27.dönemde CHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı, 28.dönemde Grup Başkanı olarak görev yaptı.

4-5 Kasım tarihinde yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'ndaki seçimin ilk turunda 682 oy alarak mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçerken, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. 18 oy geçersiz ve 2 oy ise boş olarak sayıldı.

Özel, ilk turu 2 oy ile kaybetti. CHP tarihinde ilk olan bu durumun ardından; seçimlerin ikinci turu için yapılan oylamada Özel 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı.

Özel, 5 Kasım 2023 tarihi itibarıyla 13 yıllık Kılıçdaroğlu döneminin ardından CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçildi. Özel, iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.