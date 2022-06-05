Atatürk Havalimanı tartışılırken... Adana Havalimanı’nı da kapatılacakmış

05 Haziran 2022 Pazar, 16:24

İstanbul Havalimanı’nın açılmasının ardından, önce tüm itirazlara rağmen kapatılan sonra da millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı gündemdeki yerini korurken bir havalimanı tartışması daha başladı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; hizmete 1937 yılında açılan Adana Havalimanı’nın Mersin’in Tarsus ilçesinde yapımı süren ve yolcu garantisi verilen Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın açılmasıyla kapatılacağı belirtiliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kapatılacağı ifade edilen Adana Havalimanı sadece 2021 yılında 3 milyon 400 bin yolcuya hizmet verdi. Ayrıca geçen yıl havalimanına inen uçak sayısı ise 37 bin olarak açıklandı.

YILAN HİKÂYESİNE DÖNDÜ

Türkiye'nin beşinci büyük havalimanı olacağı belirtilen Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın bu yıl 29 Ekim’de açılacağı açıklandı. Ancak Adana Havalimanı’nın sadece 35 kilometre uzağına inşa edilen Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın yapımı da yılan hikâyesine döndü.

Çukurova Bölgesel Havalimanı projesini ilk olarak 2008 yılında gündeme geldi. O yıllarda Ulaştırma Bakanlığı koltuğunda Binalı Yıldırım oturuyordu. 27 Mart 2010'da, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın ise Başbakan olduğu dönemde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’yla Tarsus’un verimli tarım arazileri havalimanı için acil kamulaştırıldı. Uzmanlar ise ısrarlar bölgede yeni bir havalimanının yapımına gerek olmadığını, bunun yerine Adana Havalimanı’nın genişletilmesi gerektiğini belirtti.

Ancak itirazlara aldırış etmeyen iktidar, 2011’de yeni havalimanı için ilk ihaleyi yaptı. Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkan havalimanı ihalesini Skyline Havacılık ile Zonguldak Özel Sivil Havacılık Ortak Girişim Grubu, 357 milyon Euro’yla kazandı. Fakat temel atma töreninden yaklaşık bir yıl sonra ihaleyi alan firma iflas etti. DHMİ, inşaatı tamamen duran havalimanı için şirketle yaptığı sözleşmeyi 2015 yılında feshetti.

2016’ın başında DHMİ, gazetelere ilan vererek projenin Yap-işlet-devret modeli kapsamından çıkartıldığı duyurdu ve havalimanının öz kaynakla yapılacağını açıkladı. İnşaatın tamamlanması için yapılan altyapı ihalesi Hazaryol ve Budakyol Ortak Girişim Grubu’na 224 milyon 874 bin TL’ye verildi. Havalimanının üst yapı işleri için 2018'de düzenlene nihale de 899 milyon TL bedelle TAV- Tepe Akfen- Nehirsu İnşaat ortaklığına verildi.

AKP'DEN ADAY ADAYIYMIŞ

Fakat üstyapı inşaatına hiç başlanmadı. Daha önce Yap-İşlet-Devret modelinden vazgeçilerek ihale edilen projeden bir kez daha geri dönüldü. DHMİ üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi için Yap-İşlet-Devlet modeliyle 2020’de bir ihale açtı. İhale 297 milyon 100 bin Euro + KDV karşılığında Favori İşletmecilik AŞ/YAKO Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ ortak girişimine verildi. Şirketlerin bağlı olduğu grubun sahibi Süleyman Kozuva'nın yerel seçimde AKP'den Çerkezköy adayı olduğu ortaya çıktı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise BirGün’e yaptığı değerlendirmede, Adana Havalimanı’nın kent içerisinde ulaşılabilir bir konumda olduğu belirterek şunları söyledi: “Adana Havalimanı’nın etrafında DHMİ’nin istimlak edilmiş arazileri varken, yani bu havalimanı çok rahat bir şekilde genişletilebilirken Mersin’e havalimanı yapma kararı almışlardı. Yapımı süren Mersin’deki havalimanı birinci derece verimli tarım arazilerinin üzerine inşa ediliyor. Sadece kulesinin inşa edilebilmesi için kulenin altına 67 tane fore kazık çakıldı. Havalimanı yapılan arazide yer altı suyu da yüzeye çok yakın ve kuşların uçuş güzergâhında.

"KUPON ARAZİ HALİNE GELEBİLİR"

Adana Havalimanı’nın kapatılmasını kabul etmemiz mümkün değil. AKP Adana’ya şaşı bakıyor. Adana Havalimanı kapatılırsa arazisi kupon arazi haline gelebilir ve bundan kaygı duyuyoruz. İktidar, tarımın sanayinin başkentlerinden biri olan Adana’ya kan kaybettiriyor. Adana Havalimanı’nda son 65 yılda hiçbir kaza da yaşanmadı. Mersin’e havalimanı yapılarak birilerine bir para mı rant mı aktarılıyor? Bunun sorgulanması gerekiyor. Mersin ve Adana kardeş kentler ama burada bir milli servet kaybı söz konusu.”

YENİ HEDEFLERİ HAVALİMANLARI

Kamuoyunda Beşli Çete olarak bilinen şirketlere yaptırılan ve bu şirketlerin işlettiği İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla milyarlarca lira değerindeki Atatürk Havalimanı tüm itirazlara rağmen kapatıldı. Ardından da havalimanında millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlandı.

Uşak Havalimanı da yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı için kapatıldı. Kamunun bütçesinden milyonlarca lira harcanan Uşak Havalimanı’nın kapatılmasına tepki gösteren CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım daha önce şu açıklamayı yapmıştı: “İktidar Uşaklıların Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nı kullanmasını istiyor. Yıllık 1,3 milyon yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı yüzünden Uşak halkı zulüm görüyor ve havalimanın yeniden açılmasını istiyor.” Ayrıca, geçen aylarda, zarar eden Zafer Havalimanı için Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı’nın da kapatılacağı iddia edilmişti.

"BAZI KESİMLERİN RANT İŞTAHINI KABARTACAK"

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Adana Şubesi de dün Adana Havalimanı önünde "Adana Havalimanı kapatılamaz" yazılı bir pankartla basın açıklaması yaptı. Açıklamada BTS MYK üyesi Faik Kaltuk, herkesi Adana Havalimanı’na sahip çıkmaya çağırdı. Kaltuk, Adana Havalimanı’nın ranta kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. BTS Genel Başkanı Murat Oral ise şunları söyledi: "Adana Havalimanı ranta teslim edilemez. Şehrin içinde, ulaşımın kolay olduğu bu büyüklükte bir arazinin havalimanı vasfını kaybettiği anda bazı kesimlerin rant iştahını kabartacağı da açıkça görülmektedir."