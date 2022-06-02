Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin yeni planları da hazır

02 Haziran 2022 Perşembe, 13:24

İhale ve yıkım öncesinde, sürecin en başında yapılması gereken Atatürk Havalimanı'ndaki imar planı değişikliği ilk fidanların dikilmeye başlayacağı 29 Mayıs'a iki gün kala 27 Mayıs 2022'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmıştı.

İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişiklik ile “havalimanı” ve “askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi” fonksiyonları, “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak değiştirilmişti.

1 Haziran 2022 tarihinde de proje için gerekli alt ölçekli uygulama imar planı değişikleri bakanlık tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ: 2 MİLYON 818 BİN METREKARE

Plan açıklama raporunda, toplam 7 milyon 270 bin 111 metrekarelik Atatürk Havalimanı'nın kullanım dışı kalan kuzey pistlerini, hangar binalarını ve terminal binasının bir kısmını kapsayacak şekilde toplam 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik kısmının Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yapılmasına yönelik mekânsal planlar hazırlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

CAMİ, KÜLTÜREL TESİS, SOSYAL TESİS, HASTANE

Planlama içerisinde 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik alan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 175 bin 500 metrekarelik alan hastane, 443 bin metrekarelik alan sosyal tesis alanı, 870 bin 103 metrekarelik alan kültürel tesis alanı, 52 bin 418 metrekarelik alan cami, 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olarak tanımlandı.

Atatürk Havalimanı'nın mevcut faaliyetleri itibariyle 2 milyon 297 bin 997 metrekarelik alanının korunduğu kaydedildi.

ETNOSPOR İÇİN ALAN AYRILDI

Planda Etnospor için de alan ayrıldığı görüldü. Dünya Etnospor Konfederasyonu, 5. Kültür Festivali’ni de 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğini duyurdu.

YÜKSEKLİK 16 METRE

Plan notlarına göre Millet Bahçesi olarak belirlenen alanda emsal 0.05, yükseklik 16 metre oldu.

Bu alanda millet kıraathanesi, büfe, kafeterya, mescid, tenis, basketbol, etnospor gibi spor alanları, çay bahçeleri yer alabilecek.

Mevcut binaların inşaat alanları ve yükseklikleri de korunacak. Alanın afet sonrası toplanma ve barınma olarak kullanılması da planlanıyor

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Alan; Bakırköy Şevketiye Mahallesi ile kısmen kuzey bölümü Küçükçekmece Safra Mahallesi'nde Maliye Hazinesi ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi adına kayıtlı ve yaklaşık 7 milyon 270 bin 111 metrekare büyüklüğüne sahip.

Söz konusu alanın Atatürk Havalimanı Yerleşkesi içinde yer alan kullanım dışı pist alanları, hangar binaları ile terminal binasının bir kısmı üzerinde E-5 yan yolunun güneyinde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi alanının kuzey ve kuzeydoğusunda Eski Havalimanı Caddesi'nin kuzeyinde Ayamama Deresi'nin ise batısında yer alıyor.

YEŞİL ALAN ORANI 0.17 KAT ARTACAK

Plan açıklama raporunda; kullanım dışı kalan havalimanının kamusal bir kullanıma, yeşil ve açık bir alana dönüştürülmesinin kent genelinin nefes almasının sağlanacağı ifade edildi.

Planlama alanının 1. Derece Deprem Bölgesi'nde yer aldığı, civarında diri fay hattı görülmediği aktarıldı.

2 milyon 818 bin 979 metrekare büyüklüğündeki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin İstanbul'da kişi başı yeşil alan oranını 0.17 kat artıracağı kaydedildi.