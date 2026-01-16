Atatürk’süz rapora öğretmen müdahalesi: Kendi imkânlarıyla eklediler

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni değerlendirme sistemi kapsamında ilkokullarda uygulamaya koyduğu “öğrenci gelişim raporu”, sahada fiili bir müdahaleyle karşılaştı.

1. ve 2. sınıflara verilen ve Atatürk’e yer verilmeyen raporlar nedeniyle tepki gösteren öğretmenler, bugün dağıtım öncesinde kendi hazırladıkları Atatürk görselleri ve kılıflarla belgeyi tamamladı.

ÖĞRETMENLER EKSİĞİ KENDİLERİ GİDERDİ

Edinilen bilgilere göre birçok öğretmen, öğrencilere dağıtılacak gelişim raporlarındaki Atatürk eksikliğini kabul etmedi. Bazı öğretmenler Atatürk görseli ve sözlerinin yer aldığı ek sayfalar hazırlayarak raporlara dahil etti. Böylece belge, öğretmen inisiyatifiyle yeniden düzenlendi.

ATATÜRK’LÜ KILIF HAZIRLADILAR

Bazı öğretmenler ise daha görünür bir itiraz yöntemi tercih etti. Atatürk’süz gelişim raporlarına tepki gösteren öğretmenler, 1. ve 2. sınıflar için Atatürk’lü özel karne kılıfları hazırladı. Raporlar öğrencilere bu kılıflar içinde teslim edildi.

KURUCU DEĞERLERİ ANIMSATTILAR

Eğitimciler, ilkokulun ilk yıllarında verilen resmi belgelerin taşıdığı simgesel anlamın önemine dikkat çekerek, Atatürk’ün kamusal eğitimin kurucu değeri olduğunu vurguladı. Aynı eğitim kademesinde farklı belgeler üzerinden verilen mesajın kabul edilemez olduğu belirtildi.

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Cumhuriyet’in gündeme taşıdığı uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı cephesinden “pedagojik gerekçe” savunması yapılmıştı. Ancak sahada yaşanan bu öğretmen müdahaleleri, tartışmanın yalnızca teorik değil, doğrudan uygulamaya dair olduğunu bir kez daha ortaya koydu.