Atatürk’ü anmaya 'kilit' engeli: Gönüllerdeki Atatürk sevgisine kilit vuramayan MEB, okullara kilit vurdu!

MEB, okullarda uygulanan ara tatili ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümüne denk getirdi.

Karara eğitim sendikaları ve muhalefetten tepki geldi. MEB önceki gün bir genelge yayımladı.

Genelgede, “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün İlgi (a) Yönetmelik'te belirtildiği üzere Valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık olacak şekilde günün anlam ve önemine uygun olarak anılması esastır. Bununla birlikte siyasi partilerin, gerçek ve tüzel kişilerin, sivil toplum kuruluşlarının Anayasamızın güvence altına aldığı özgürlüklerini mülkî idare amirliklerinin ayırdığı alanlarda kullanabilmelerinin sağlanması da hukuk devleti ilkesinin gereğidir”, “Siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarımızda törenler organize edilmesine yönelik duyuru ve hazırlıkların yukarıda sıralanan temel ilkeler ve hukuki gerekçelerle örtüşmediği açıktır” ifadeleri yer aldı.

‘OKUL KAPISINA KİLİT VURULDU’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatı üzerine il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri harekete geçti.

Millî eğitim müdürlükleri tarafından okul müdürlerinin de yer aldığı WhatsApp gruplarında ‘kullanılmayan okul bahçelerinin kapatılması için gerekli önlemlerin alınması’ mesajının paylaşıldığı ortaya çıktı. Bugün bazı okullarda 10 Kasım Atatürk anması yapılırken bazı okullarda yapılmadığı görüldü.

Bakanlığın yazmış olduğu yazı ise Ordu Ünye Kaledere İlkokulu’nda somutlaştı. Okul kapısına kilit vuruldu. Bazı CHP’lilerin de okula girmek istemesi nedeniyle okul müdürünün söz konusu yazıyı gerekçe göstererek okula kimseye almadığı iddia edildi.

‘ATATÜRK’Ü ANMAK İSTEYENLER OKUL BAHÇESİNE ALINMADI’

Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu Eğitim-İş Şube Başkanı Hikmet Pala, “Sabah okula gelip Atatürk'ü anmak isteyenler, okul müdürünün uyduruk bir yazısıyla okul bahçesine alınmadılar. Hatta içlerinden biri Ankara'da öğretmendi, sendikamızın kararı gereği Ünye'de ailesinin evine en yakın okula gidip Atatürk anmasına katılmak istedi. Kendisinin öğretmen olduğunu da idarecilere söyledi ama içeri alınmadı. Okul müdürü kendi kararıyla bu uygulamayı yaptı ise derhal işlem yapılmasını istiyoruz. Okul müdürü, ilçe milli eğitimden gelen bir emirle vatandaşları ve öğretmenimizi okul bahçesine almadı ise tüm yetkililerden hesap sorulmalıdır. Eğitim İş Ordu Şubesi olarak olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

MEB ANMA ETKİNLİKLERİNİN GEÇEN YILKİ GİBİ GERÇEKLEŞECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

MEB 18 Temmuz 2025 tarihinde yayımladığı bir yazıda 11-15 Kasım tarihlerinde yapılan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatilini anımsatmış, 10 Kasım’ın pazar gününe denk gelmesine karşın okullarda öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceğini içeren yazının, 81 il valiliğine gönderildiğini belirtmişti.

Aynı yazıda, “2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir” ifadeleri de yer almıştı.