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Atatürk'ün mozolesi önündeki görüntüleri gündem olmuştu... Belçika Savunma Bakanı sessizliğini bozdu: 'En derin saygımı diz çökerek ifade ettim'

Atatürk'ün mozolesi önündeki görüntüleri gündem olmuştu... Belçika Savunma Bakanı sessizliğini bozdu: 'En derin saygımı diz çökerek ifade ettim'

26.07.2025 17:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Atatürk'ün mozolesi önündeki görüntüleri gündem olmuştu... Belçika Savunma Bakanı sessizliğini bozdu: 'En derin saygımı diz çökerek ifade ettim'

Anıtkabir ziyareti sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesi önünde diz çöktüğü görüntülerle sosyal medyada gündem olan Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda "Bu adama ve siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim" dedi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken dün Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Francken, buraya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Francken, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Francken'in Atatürk'ün mozolesi önünde dik çöktüğü görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

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Bunun üzerine Bakan, X hesabından bir mesaj paylaştı.

“ATATÜRK, REFORMLARI GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE SAVUNDU”

"Ankara'da, modern Türk milletinin kurucu babası Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundum. Atatürk, reformları güçlü bir şekilde savundu ve Türkiye'yi demokratik ve laik bir cumhuriyete dönüştürdü" diyen Francken, şöyle devam etti:

“EN DERİN SAYGIMI DİZ ÇÖKEREK İFADE ETTİM”

"Birçok Avrupa ülkesinden çok önce kadınlara tam siyasî haklar tanıdı, halifeliği kaldırdı, dinî otoriteyi toplumun direksiyonundan indirdi ve eğitime, kalkınmaya ve bilime odaklandı. Bu adama ve siyasi projesine en derin saygımı diz çökerek ifade ettim."

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #Belçika