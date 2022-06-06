Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Yusuf Kaplan, Uşak Üniversitesi’nde konferans verdi!

06 Haziran 2022 Pazartesi, 18:45

Uşak Üniversitesi’nde faaliyet gösteren Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Topluluğu (ADEM), Yusuf Kaplan’ı Uşak’ta konferans vermeye davet etti. Kaplan, 2 Haziran’da saat 13.00’te Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Çağrısı Çağını Kuracak Bir Gençlik” konulu konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

REKTÖR VE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ KONFERANSTA

Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı Kaplan’ın verdiği konferansa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın, Uşak Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin’in ve Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Faruk Tuna’nın katılması dikkat çekti. Öte yandan konferansa Memur-Sen Uşak İl Başkanı Muhammet Ali Aloğlu, Eğitim-Bir-Sen Uşak Şube Başkanı Bilal Kara ile TÜGVA Uşak Üniversite Teşkilatı katıldı.

EĞİTİM-İŞ’TEN TEPKİ

Kaplan’ın Uşak Üniversitesi’nde konferans vermesine Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay tepki gösterdi. Cumhuriyet.com.tr’ye konuşan Özbay, “Ne yazık ki liyakate göre değil iktidara sadakate göre koltuk sahibi olan MEB yöneticileri, gericilik konusunda iktidarın gözüne girmek için birbiriyle yarışmaktadır ve Yusuf Kaplan gibi Cumhuriyet düşmanlarına yaramaktadır” diyerek tepki gösterdi.

"CUMHURİYET ALERJİSİ…"

Özbay açıklamasının devamında şunları belirtti:

“Daha yakın zamanda İstanbul Sancaktepe’de ilçe milli eğitimin daveti ve AKP’li belediyenin bina tahsisiyle ‘konferans’ veren bu şahsa, şimdi de üniversitelere tepeden inme biçimde getirilen rektörler tarafından önem atfedildiğini görüyoruz. Tabi şunu açıkça söylemek istiyoruz: AKP bürokratlarının birini konuşmacı olarak çağırırken baktıkları tek yer Cumhuriyet alerjisi olduğu için çağırdıkları isimleri de tam araştırmıyorlar.”

Özbay, Kaplan’ın Atatürk’e işgalci, Harf Devrimi'ne ‘zihnen ele geçirme operasyonu’ dediğini ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e övgüler yağdırdığını hatırlattı.

"KİMLERİN KİMLERLE BERABER OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Özbay, konferansa katılanlara ilişkin, “Şahsın Uşak Üniversitesi’nde davet edildiği konferansta Uşak Milli Eğitim Müdürü, Uşak Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen ile TÜGVA’nın da hazır bulunması, kimlerin kimlerle beraber olduğunu bir kez daha gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Özbay, “Salya sümük ağlayıp beyin yıkamaktan başka bir şey yapmayan, müritlerini hak etmedikleri koltuklara serpiştirerek halkın hakkını yiyen ve nihayetinde ülkeyi kanlı bir darbe girişimine sahne yapan bir elebaşını öven biri bile, Atatürk’e dil uzatma hadsizliğini yeterince sergilediyse MEB yöneticileri tarafından makbul sayılabiliyor” ifadelerine yer verdi.

"ATATÜRK DÜŞMANINA PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ"

“Karanlık zihniyetleriyle okulların kapısından bile girememesi gereken bu zavallıların, okullarda konferans vermesi, eğitimi yönetenlerin dünya görüşü ve vizyonlarını da ele veriyor” diyen Özbay sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyetin, değerlerinin, kurucularının hatıralarının yılmaz savunucusu olan Eğitim-İş olarak, daha önce hiçbir Atatürk düşmanına pabuç bırakmadığımız gibi bu konuda da sessiz kalmayacağımızın, konferanstaki konuşmalara dair incelemelerimiz tamamlandıktan sonra söz konusu konferanslarda benzer hadsizlikler tespit ettiğimiz takdirde konuyu yargıya taşıyacağımızın altını çiziyoruz.”

NE DEMİŞTİ?

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 1 Kasım 2019 tarihinde Harf Devrimi'nin yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için, “Harf Devrimi toplumun kültürel hafızasını sıfırladı. Millî kütüphanesini, klasiklerini okuyamayan köksüz kuşaklar icat etti. Batılıların fiilen işgal edemediği Türkiye, içeriden zihnen ele geçirildi. Genç kuşaklar celladına âşık edildi, köleleştirildi” ifadelerini kullanmıştı.