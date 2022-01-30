Yandaş Yusuf Kaplan isyan etti: Erdoğan'a 'müdahale et' çağrısı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturalarındaki zam üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Kaplan, "müdahale edin" çağrısında bulundu.
AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturaları üzerine isyan etti.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Elektirk faturlarındaki zamma tepki gösteren Kaplan, müdahalenin "şart olduğunu" belirtti.
Kaplan, Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi. Faturalar % 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" dedi.
İşte o paylaşım:
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