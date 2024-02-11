Atatürkçü teğmenlerin ihracına suç duyurusu

Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 03:00

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İstanbul Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım töreninde Ata’nın fotoğrafını takmayan teğmenleri uyaran Atatürkçü teğmenlerin TSK’den ihraç edilmesini yargıya taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün 10 Kasım anmasında Atatürk fotoğrafı takmayan üç teğmen ile teğmenlere karşı çıkan dört teğmen hakkında Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) TSK’den “ihraç” kararını onadı. Bununla birlikte Atatürk karşıtı teğmenlerle birlikte Atatürkçü teğmenler de ordudan atılmış oldu.

ADD, MSB’nin onama kararına yönelik suç duyurusunda bulundu.

‘AYNI KEFEYE KONAMAZ’

ADD’nin dilekçesinde; “TSK’de görev yapan bir teğmen ve arkadaşlarının, Atatürk ve onun silah arkadaşlarına karşı bu kabul edilemez hareketleri karşısında, onlara tepki gösteren dört vatan evladı teğmenin aynı kefeye konulması ve Atatürk’ü savunmanın suç görülüp ihraç nedeni sayılması kabul edilemez. Tarafımızca, YDK’nin ilgili personeli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup YDK’nin vermiş olduğu kararın MSB tarafından onanarak kesinleşmesi sonucunda onama kararı verenler hakkında da suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur” dendi.

Söz konusu dilekçede, Atatürk’ün anısına alenen hakaret eden veya söven kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı anımsatıldı. ADD’nin dilekçesinde, YDK’nin kararına onama kararı veren MSB’nin ilgili personeli hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılması istendi.