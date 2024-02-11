Atatürkçü teğmenlerin ihracına suç duyurusu

Atatürk fotoğrafını yakasına takmayan teğmenlere tepki gösteren teğmenlerin ilişiğinin kesilmesi tepki çekti. ADD, kararı veren ve onayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 11.02.2024 - 03:00
Atatürkçü teğmenlerin ihracına suç duyurusu
Abone Ol google-news

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İstanbul Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım töreninde Ata’nın fotoğrafını takmayan teğmenleri uyaran Atatürkçü teğmenlerin TSK’den ihraç edilmesini yargıya taşıdı.

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün 10 Kasım anmasında Atatürk fotoğrafı takmayan üç teğmen ile teğmenlere karşı çıkan dört teğmen hakkında Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) TSK’den “ihraç” kararını onadı. Bununla birlikte Atatürk karşıtı teğmenlerle birlikte Atatürkçü teğmenler de ordudan atılmış oldu. 

ADD, MSB’nin onama kararına yönelik suç duyurusunda bulundu. 

‘AYNI KEFEYE KONAMAZ’

ADD’nin dilekçesinde; “TSK’de görev yapan bir teğmen ve arkadaşlarının, Atatürk ve onun silah arkadaşlarına karşı bu kabul edilemez hareketleri karşısında, onlara tepki gösteren dört vatan evladı teğmenin aynı kefeye konulması ve Atatürk’ü savunmanın suç görülüp ihraç nedeni sayılması kabul edilemez. Tarafımızca, YDK’nin ilgili personeli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup YDK’nin vermiş olduğu kararın MSB tarafından onanarak kesinleşmesi sonucunda onama kararı verenler hakkında da suç duyurusunda bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur” dendi.

Söz konusu dilekçede, Atatürk’ün anısına alenen hakaret eden veya söven kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı anımsatıldı. ADD’nin dilekçesinde, YDK’nin kararına onama kararı veren MSB’nin ilgili personeli hakkında gerekli soruşturmanın yapılması ve kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılması istendi. 


Atatürk haberleri Teğmen haberleri ADD haberleri Suç duyurusu haberleri Atatürkçü Düşünce Derneği haberleri

İlgili Haberler

ADD, Tuzla Piyade Okulu'nda ihraç edilen teğmenler için suç duyurusunda bulundu: Ata'yı savunmak suç mu!

ADD, Tuzla Piyade Okulu'nda ihraç edilen teğmenler için suç duyurusunda bulundu: Ata'yı savunmak suç mu!
Erdoğan ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

Erdoğan ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu
Gülistan Doku'nun ailesinden tutuklama talebi ve dönemin valisi hakkında 'suç duyurusu'

Gülistan Doku'nun ailesinden tutuklama talebi ve dönemin valisi hakkında 'suç duyurusu'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
Galatasaray sahasında hata yapmadı!

Galatasaray sahasında hata yapmadı!
Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?

Muz liflerindeki mucize... Neden ziyan etmemeliyiz?
Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!

Barış Alper Yılmaz’dan kariyerinde bir ilk!
Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada

‘Sihirli Annem’in Toprak ve Yavuz’u yeniden bir arada
Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...

Son Dakika....İstanbul Adliyesi'ne terör saldırısı: 3'ü polis 6 kişi yaralandı...
Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı

Sarhoş kadın tavanda ters durarak twerk yaptı! Başına gelmeyen kalmadı
Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'

Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın mesajını paylaştı: 'DEM Parti ile AKP arasında görüşme yoksa büyük bir eksiklik'
Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!

Manchester City, Erling Haaland ile kazandı!
Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü

Türkiye’nin ilk AVM’si Galleria hayalet yapıya dönüştü
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!

Beyaz Show yeniden başlayacak mı? Acun Ilıcalı duyurmuştu, bir diğer müjde Beyazıt Öztürk’ten geldi!