Erdoğan ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 06.02.2024 - 15:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 15:00

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuşmuştu.

Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef almış, aynı zamanda bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanmıştı.

MURAT KURUM O İFADELERE SAHİP ÇIKMIŞTI

AKP’nin İBB adayı Murat Kurum ise “Yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar” ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, Erdoğan ve Kurum hakkında “görevi kötüye kullanma”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “nefret ve ayrımcılık” ve “resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarını işlediklerini belirterek Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, “Hatay ilinin CHP’li bir belediye başkanı tarafından yönetilmesi nedeniyle açıkça yardım ve kalkınmadan yoksun bırakıldığının itirafı ile işlenen suçların ortağı olunmuştur. Hatay’ın uğradığı zarar, insanlarımızın hala çadırda yaşatılması, birçok ilçesinde su ve elektrik dahi bulunmaması siyasi iktidar tarafından da itiraf olunduğu üzere Hatay halkının ekonomik soykırıma maruz bırakıldığının açık bir göstergesidir. Şüpheliler, siyasi ve kişisel çıkarları uğruna Hatay halkına karşı olan kamusal görevlerini yerine getirmemişlerdir. Hatay’ın yeniden toparlanabilmesi için etkin bir çalışma yürütülmediğini açıkça itiraf etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.