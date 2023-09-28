Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar için tutuklama kararı

Yayınlanma: 28.09.2023 - 13:55

Güncelleme: 28.09.2023 - 13:55

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Kuveytli sözde yazarın tutuklama kararını X hesabından duyurarak, "Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır" dedi.

Zorlu şu açıklamayı yaptı:

"18/09/2023 tarihinde Kuveytli sözde gazeteci Abdülaziz E. Alhajri hakkında avukatlarımız aracılığıyla yaptığım şikayet kapsamında az önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştır. Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır. Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Trabzon'da bir kişi, Arap bir turisti darbetmesinin ardından sosyal medya hesabından Atatürk'e ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hakaret etmişti.

Atatürk'e hakaretin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Abdülaziz E. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Alhajiri bu açıklamanın ardından Yerlikaya'yı hedef alarak "Benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, Peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p*ç.” ifadesini kullanmıştı.

İYİ Parti de Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.