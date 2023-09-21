Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tehdit etti

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medyada hakaret eden Kuveytli yazar, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tehdit etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2023 - 08:05
Atatürk’e hakaret eden Kuveytli yazar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı tehdit etti
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler yağdıran Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, bu sefer de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya küfürler yağdırıp tehdit etti. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya paylaşımına cevap yazan Kuveytli yazar, şu ifadeleri kullandı: 

“Yani benim adım Abdulaziz Dhuwaihi bin Rumaih Al-Hajri. Biz ırkçılığı, bir Kuveyt vatandaşına saldırınızı kınıyoruz, siz ise dinimize, Peygamberimize, devletimize, şeyhlerimize hakaret ediyorsunuz, İçişleri Bakanı olduğunuz için sizden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Ayakkabımı ağzına sokarsan kişisel bilgilerini ifşa ederek sana dava açarım, seni barbar p*ç”


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