Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında yeni ayrıntı: Türkiye’yi neden ziyaret ettiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 17:30

Güncelleme: 20.09.2023 - 17:30

Kuveytli yazar Abdulaziz Duwaihi bin Rumaih, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medya hesabından defalarca hareket etmişti.

Hakaret paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu da gösteren Kuveytli hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yerlikaya, şunları belirtti:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir. Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.”

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı, Kuveytli yazarın saç ektirmek için 2 kez Türkiye'ye geldiğinin tespit edildiği bilgisini paylaştı.



