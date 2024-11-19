Atatürk’e hakaret eden Reissül-Kurra Demirkan yine sahnede

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:30

Güncelleme: 19.11.2024 - 11:41

Aynı programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ise merkezlerin hafızlığını yapmış ve ortaokulu bitirmiş çocukların lise öğrenimini devam ettireceği “modern bir medrese” olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı ve lise öğrencilerine ortaöğretim çağındaki çocuklara yönelik yürüttüğü “Kuran eğitim merkezlerinin” icazet törenleri sürüyor. Malatya İl Müftülüğü’ne bağlı Kuran eğitim merkezlerinin icazet töreni Malatya Merkez Spor Salonu’nda gerçekleşti. Törende 147 kız ve 97 erkek öğrenciye icazet belgeleri verildi. İcazet törenini ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Reissül-Kurra Mustafa Demirkan’ın yönettiği görüldü.

MERKEZLERDE 86 BİN ÇOCUK VAR

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ise törende yaptığı konuşmasında merkezlerin hafızlığını yapmış ve ortaokulu bitirmiş çocukların lise öğrenimini devam ettireceği “modern bir medrese” olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı’na yeni nesil yetiştirmenin çabasıyla Kuran eğitim merkezlerini kurduk. Devletimizin imkanlarıyla 4 yaşından itibaren aklın alabileceği sınıra kadar her yaşa hitap eden programlarla büyük hizmet veriyoruz. 200 bini aşan 4-6 yaş çocuğumuz var bugün ve 2013’ten bugüne 1,5 milyon çocuk bu hizmetten yararlandı. 7-10 yaşta ise 55 bin yavrumuz var. 100 bini hedefliyoruz. Şu anda Kuran kurslarımızda 86 bin hafız çocuğumuz var.”

ATATÜRK’E ‘KÂFİR’ DEMİŞTİ

Reissül-Kurra Demirkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katıldığı 28 Mayıs 2021’de Ayasofya’da düzenlenen “İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni”nde, Atatürk’e atfen “zâlim ve kâfir” dedi. Demirkan, Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi üzerinden Atatürk’ü hedef alarak, “Ayasofya gibi mabetler, mabet olarak kalması için inşa edildi. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kâfir kim olabilir? Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma” ifadelerini kullandı.