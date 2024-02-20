Atatürk'e hakaret eden Şevki Yılmaz'a CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin'den sert yanıt

Yayınlanma: 20.02.2024 - 15:45

Güncelleme: 20.02.2024 - 15:45

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, yaptığı basın açıklamasıyla "ülkeyi ve laikliği tehdit eden karanlık zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceklerini" bildirdi.



Bilgin basın duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kurucu lideri Ata'mıza yönelik akla sığmaz hakaretler edilen videoyu ben de seyrettim. Kanım dondu. Cumhuriyetimizin de milletimizin de düşmanı olanların muktedir olduklarında neler yapabileceklerinin, nasıl bir hayat tarzı dayatacaklarının göstergesidir. Bu nefret suçu Ata'mıza, onun öncülük ettiği laik demokratik cumhuriyete sahip çıkan bizlere ve milletimize yöneliktir. Asla cezasız kalmamalıdır. Ne yazık ki bu karanlık zihniyet, Başiskele, Yuvacık'a iktidarın gözetiminde ve Belediyemiz yöneticilerinin desteğiyle kaçak yapılarla konuşlanmıştır. Göreve geldiğimizde ilk İşimiz, bu karanlık sapkın zihniyetle mücadele etmek, yaptıkları kaçak binaları başlarına yıkmak olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururum."