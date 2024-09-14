Atatürk’ün başkomutanlığında 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı 13 Eylül 1921’de kazanıldı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:45

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında yaşanan Sakarya Meydan Savaşı, 103 yıl önce dün “Türk’ün zaferi” olarak tarihe geçti. Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanıldığı 13 Eylül 1921 tarihinde biten Türk Kurtuluş Savaşı’nın savunma evresi, yerini karşı taarruz dönemine bıraktı. Bu evre de tüm ülkenin kurtuluşunu anlatan İzmir’in kurtarılması ile sona erdi. Ulu önder Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün “melhame-i kübra” yani “Büyük ve kanlı savaş” olarak tanımladığı Sakarya Meydan Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı’nın en önemli kilometre taşı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle kazındı. Hatta 1683 Viyana Kuşatması’ndan beri Osmanlı’nın Batı’ya ilerleyişinin durduğu 238 yıllık gerileyiş Yunanların Sakarya Nehri’nin batısına atılmasıyla son buldu. Yüzyıllardır bozgun şeklinde geri çekilen ordunun belki de ilk kez bozgun şeklinde olmayan ilk kontrollü geri çekilmesiydi. Bu çekilme son oldu. 13 Eylül 1683’te başlayan gerileme, 13 Eylül 1921’de, 22 gün 22 gece süren meydan savaşının kazanılmasıyla sona erdi. Türk ordusunun en çok subay kaybettiği Sakarya Meydan Savaşı’nda, 5 bin 713 Türk askeri şehit olurken 18 bin 480 asker yaralandı.

EBEDİ LİDER

Savaşı Cumhuriyet’e değerlendiren Tarihçi Prof. Dr. Hakkı Uyar, “Sakarya Meydan Savaşı, yüzyıllar süren geri çekilmeye ve yenilgiler zincirine son vermiş, kazanılan zafer Büyük Taarruz’un önünü açtığı kadar, çağdaş Türkiye’nin, Cumhuriyetin habercisi olmuş, Atatürk’ün ebedi başkomutan ve ebedi lider olmasını sağlamıştır” dedi.

Türk ordusunun Sakarya Meydan Savaşı öncesinde yaşadığı Eskişehir-Kütahya Savaşı yenilgisini anımsatan Uyar, bu yenilginin ardından ulu önderimizin dünya savaş tarihine kattığı yeni stratejiye dikkat çekti:

“Hatt-ı müdafaa yoktur; sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.”

Uyar, Ceyhun Atuf Kansu’nun şu dizelerine gönderme yaparak Sakarya Meydan Savaşı’nın önemine şu şekilde anlattı:

“O düşman orada durdurulacaktır.

Bu düşman asıl düşman

Ortaçağ karanlığı, örten insanlarımızı,

Süngüleriyle özgür aklımızın

Yurdumuzun üzerinden kaldırılacaktır.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Sakarya Zaferi’nin yıl dönümüne ilişkin “22 gün, 22 gece süren kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın müjdecisi Sakarya Zaferi’nin yıldönümünde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum” paylaşımını yaptı.