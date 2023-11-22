Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti
Bir dönem Galatasaray'da da yöneticilik yapan eski Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen hayatını kaybetti. Kızı Meltem Ünal Erzen, “Hayatını Devletine ve milletine hizmetle geçirmiş bilge ve centilmen bir insan, muhteşem bir babaydı” ifadelerini kullandı.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Ateş Ünal Erzen'in bugün yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.
Kızı Meltem Ünal Erzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Akıl hocamı, ışığımı kaybettim. Hayatını Devletine ve milletine hizmetle geçirmiş bilge ve centilmen bir insan, muhteşem bir babaydı. Cenazesi Cuma günü Teşvikiye Cami'nden öğle namazına müteakip kaldırılacak, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir” dedi.
Akıl hocamı, ışığımı kaybettim.— Doç. Dr. Meltem Ünal Erzen T.C. (@MeltemUnalErzen) November 22, 2023
Hayatını Devletine ve Milletine hizmetle geçirmiş bilge ve centilmen bir insan, muhteşem bir babaydı.
Cenazesi Cuma günü Teşvikiye Caminden öğle namazına müteakip kaldırılacak, Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecektir. pic.twitter.com/yFrSg43Z5l
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak, “Geçmiş dönem Bakırköy Belediyesi Başkanımız Ateş Ünal Erzen’i kaybettiğimizin haberini üzüntüyle aldım. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesi ve yakınlarına sabırlar dilerim. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.
10 YIL GÖREV YAPTI
2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanı olarak görev yapan Erzen, bir dönem Galatasaray yöneticisi olarak da görev yaptı.
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