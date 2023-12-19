'Atılan yumruğu unutmayacağız'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:14

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Ankaragücü maçında eski AKP milletvekili de olan eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklanan hakem Halil Umut Meler’i ziyaret etti. “Kendisi olayı tekrar tekrar yaşamamak için görüntüleri bile izlemediğini söyledi” diyen Yücel, “Bu tür şiddet olaylarını sadece sahalarda değil hiçbir yerde görmek istemiyoruz ve bir daha yaşanmaması için AKP’li Faruk Koca’nın yumruğunu unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Yücel, bugün yeniden başlayacak Süper Lig maçları öncesi eski AKP milletvekili Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’i ziyaret etti. Ziyareti sonrası Cumhuriyet’e konuşan Yücel, Meler’e atılan yumruğun üzerinden bir hafta geçtiğini anımsatarak, “Samimiyetle açıklama yapan her bir kesimin emeği, şiddeti sahalardan uzak tutmak için atılmış bir adımdır ve çok kıymetlidir. Tabii bu vahim olayın hemen ardından yapılan üstünkörü açıklamaları da unutmadık, unutturmayacağız. Bu ülkenin bakanları ve hatta Cumhurbaşkanı, ‘geçmiş olsun’ mesajları yayınlarken, yumruk atanın adını dahi anmadılar” dedi.

Ziyarete ilişkin bilgi veren Yücel, “Olayın hukuki sürecini konuştuğumuz, bundan sonrası için ne yapılabilirize kafa yorduğumuz samimi bir görüşme oldu. Kendisi olayı tekrar tekrar yaşamamak için görüntüleri bile izlemediğini söyledi. Gerçekleşen olayın vahameti bir yana manevi anlamda da çok üzücü bir olay tabii” ifadelerini kullandı. Geçmiş olayları da anımsatarak konuya ilişkin ciddi tedbirler alınması çağrısı yapan Yücel, “2016’da Trabzonspor-Fenerbahçe maçının 89. dakikasında tribünden sahaya atlayarak hakem Volkan Bayarslan’a saldıran 17 yaşındaki genç tutuksuz yargılanarak serbest bırakılmıştı. Türkiye’de siyasi isimlerin kulüp başkanlarını belirlediği, müdahale edebildiği bir futbol sistematiği oluşturuldu. Hatta öyle ki kulüpler fonlanarak dolaylı olarak şampiyonlar belirlendi. Siyasetin karıştığı futbol müsabakalarının birleştirici gücü olmaz, rekabete ‘şiddet fanatizmi’ karışır, sahalarda yumruklar ve tekmeler konuşur. Bu tür şiddet olaylarını sadece sahalarda değil hiçbir yerde görmek istemiyoruz ve bir daha yaşanmaması için AKP’li Faruk Koca’nın yumruğunu unutmayacağız, unutturmayacağız” diye konuştu.