CHP Ankara İl Başkanı Erkol, yerel seçim çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı: 'Hedefimiz çoğunluk'

Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2023 - 04:00

Ocak ayının başında Ankara’da birçok ilçede belediye adayının belirlenmiş olacağını belirten CHP Ankara İl Başkanı Erkol, sandık güvenliği için çalıştıklarını açıkladı.

CHP Parti Meclisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi için yeni dönemde Mansur Yavaş’ın adaylığını geçen hafta perşembe günü yaptığı toplantı sonrası resmen açıkladı. Parti bu kapsamda Ankara’daki yerel seçim çalışmalarına da başladı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, partinin Ankara’daki çalışmalarını Cumhuriyet’e anlattı.

OCAK AYI İŞARET EDİLDİ

İl örgütünün hafta sonu Mamak’ta ve Pursaklar’da yaptığı buluşmalara değinen Erkol, “Şu anda saha çalışmalarının ön hazırlıklarını yapıyoruz. İlçe belediye başkanları ve belediye meclis üyelerini belirlemeye çalışıyoruz. Bir yandan da sandık görevlilerimizi hazırlıyoruz. Şimdiki çalışmalar daha çok aday belirleme ve sandık güvenliği üzerine yaptığımız mahalle toplantıları. Asıl kampanya ilçe adayları belirlendikten sonra ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Erkol, bu seçimlerde Ankara’yı yeniden kazanmanın yanında daha fazla ilçe ve belediye meclisinde çoğunluğu hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda önceki seçimlerde az farkla kaybedilen Mamak, Etimesgut gibi ilçeleri almak istediklerini söyleyen Erkol, “Bu nedenle bizde olmayan ilçelerin adaylarını daha erken belirleyeceğiz. Bizde olan ilçeleri daha geç belirleyeceğiz. Tahminen ocak ayının başında şu anda bizde olmayan birçok ilçede belediye adayımızı belirlemiş oluruz” dedi.

"ERKEN BELİRLEYECEĞİZ"

İlçeler için hangi yöntemlerin düşünüldüğüne ilişkin konuşan Erkol, “Her birinde farklı bir yöntem olur. Her birini ayrı ayrı ele alacağız. Bazılarında önseçim, bazılarında merkez ataması olur” yorumunu yaptı. Partinin çok aday başvurusu alan Çankaya ve merak edilen Yenimahalle gibi ilçelerine değinen Erkol, “Çankaya’nın adayı çok erken belirlenmez. Yöntem konusunda da henüz bir netlik yok. Eğilim yoklaması önerisi de var. Önce anket yapıp, aday adaylarını 3’e, 4’e düşürüp, ondan sonra eğilim yoklaması yapma önerisi var. Merkez atama önerisi de var. Çankaya’yı ve Yenimahalle’yi ayrı olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Elmadağ için mevcut başkan Adem Barış Aşkın’dan memnuniyet olduğunu ve onun yeniden aday gösterilmesinin beklendiğini söyleyen Erkol, “Tabii adaylığı resmileştirme ve açıklama yetkisi parti meclisimizde” açıklamalarında bulundu.