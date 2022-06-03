Atilla Yayla: 'Gezi alanında Topçu Kışlası yapılması hiç kimsenin haklarına zarar vermez'

03 Haziran 2022 Cuma, 10:21

Liberal Düşünce Topluluğu kurucusu ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Yayla, 2013 yılındaki Gezi eylemlerinin nedenlerinden biri olan Gezi Parkı'na Topçu Kışlası yapılmasını kararı savundu.

İktidara yakın Türkiye gazetesindeki "Gezi isyanları niçin antidemokratikti?" başlıklı yazısında Yayla, "Seçilmiş hükûmet park alanında bir zamanlar var olan ve İnönü tarafından yıktırılan Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmesine karar verdi. Bu karar meşru bir karardı, çünkü meşru bir otorite tarafından alınmıştı" dedi.

"Bu kararın doğru olmadığının iddia edilebileceğini ancak, bu meselede 'doğru' değil 'meşru' ve 'gayrimeşru' seçeneklerinin olduğunu" ileri süren Yayla, "Seçilmiş iktidar bu gibi konularda insan hakları meselelerinde olduğu gibi aşılmaz sınırlar altında bulunmaz. Gezi alanında Topçu Kışlası yapılması hiç kimsenin haklarına zarar vermez. Dolayısıyla, seçilmiş iktidarın kararı protesto edilebilir ama şiddet içeren eylemlerle engellenemez" dedi.

Yayla, Gezi konusunda o dönem muhalefetin izlemesi gereken tavrı kendince şöyle açıkladı:

"Demokratik muhalefetin Gezi tartışmaları hakkında izlemesi gereken meşru politika belliydi. Rakip partiler Türkiye veya mahallî idare çapında iktidara gelmeleri hâlinde Topçu Kışlası'nı yıkıp orayı tekrar parka çevireceklerini ilân edebilirdi. Bu yapılmadı."

Atilla Yayla 12 Eylül 2010’daki Anayasa değişikliği referandumu döneminde, 'Yetmez ama evet' sloganıyla canhıraş çalışmış isimlerden biri olarak biliniyor.

Geçmişte hem 'FETÖ'nün gazetesi Zaman'da hem de bugün AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ta yazmış olan Yayla, 2015'teki Yeni Şafak'taki veda yazısında "Bugün dönüp geriye baktığımda niçin hiç olmazsa 7 Şubat 2012 MİT operasyonunda uyanamadığıma hayıflanıyorum" demişti.

Atilla Yayla’nın kurucusu olduğu Liberal Düşünce Topluluğu ise başta Emrullah Uslu olmak üzere birçok FETÖ’cünün "karargah"ı gibi işlev görmüştü.