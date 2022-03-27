Ethem Sancak: Bize liberalizm belasını pompaladılar, devletimiz bundan vazgeçmeli

27 Mart 2022 Pazar, 09:29

Eski AKP MKYK üyesi iş insanı Ethem Sancak, İstanbul Tuzla'da Vatan Partisi tarafından düzenlenen "Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı"nda ilginç açıklamalarda bulundu.

AKP'li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile bazı sanayici ve işçi temsilcilerinin katıldığı kurultayda Sancak, "Ben bir girişimciyim. Değişik şapkalarım var. İşgüzar bir adamım ve hiperaktif bir karakterim var. Sosyal olmaya çalışan bir kişiliğim var. Her işe girdim çıktım. Biraz siyaset de yaptım. Hatta siyasette ilk öğretmenim Doğu Perinçek'ti. Sonuçta soluğu Tayyip Erdoğan'ın yanında aldım. Şimdi onunla arkadaş olmaya çalışıyorum. Hala AK Parti üyesiyim" dedi.

"PUTİN KILICINI VURDU"

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili de yorumlarda bulunan Sancak, "Şimdi tarihi bir fırsat çıktı önümüze. Bu ay Putin İskender'in yaptığı gibi kör düğüme kılıcını vurdu. Doğu'nun kendi mazisine ve tarihine sahip çıkıp, insanlığın hizmeti için örgütlenmesi sürecini başlattı. Hiçbir doğum sancısız olmaz. Yeni bir uygarlık kuruluyor. Aysa uygarlığı. Bunun sancılarından birini Ukrayna'da yaşıyoruz. Ukrayna halkı Atlantikçiler tarafından kurban edildi" ifadelerini kullandı.

"LİBERALİZMDEN VAZGEÇELİM"

Ekonomiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sancak, "İhracat yapabilmek için üretmek lazım. Üretmek için temel mesele de şudur. Biz 100 yıldır kapitalizmin geri bıraktırmak ve kul köle etmek için bize pompaladığı stratejilerle yönettik ekonomimizi. Borçlanarak büyükmek gibi ve üretmemek gibi. IMF programları geldi, 'Vatandaşa rüşvet dağıtın' dedi. Ama 'Tütün üretmeyin kenevir üretmeyin, pancar üretmeyin' talimatları verdi. Yıllarca böyle yönettik biz. Bunun adına da serbest ticaret ve liberalizm dediler. Kendilerine gelince serbest ticareti istedikleri gibi yasaklıyorlar. Bir çırpıda Rusya'nın ve Rus vatandaşlarının mallarına haksız yere el koydular. Bize de liberalizm diye bir belayı pompaladılar. Bundan vazgeçmeliyiz. Devletimizin de vazgeçmesi lazım" diye konuştu.