Avrupa Birliği’nden 'butlan' tepkisi: 'Türk halkı rekabetçi bir demokrasiyi hak ediyor'

Avrupa Birliği’nin dış politikasını ve güvenlik politikalarını yürüten Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS), CHP’ye mutlak butlan kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

‘YARGI BAĞIMSIZLIĞINA SORU İŞARETİ’

EEAS sözcüsü imzalı açıklamada, “AB aday ülkesi ve Avrupa Konseyi'nin köklü bir üyesi olarak Türkiye'nin, en yüksek demokratik standart ve uygulamaları sürdürmesi beklenmektedir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklara saygı, AB üyelik sürecinin merkezinde yer almaktadır. Mahkemenin 21 Mayıs tarihinde CHP’nin olağan ve olağanüstü kurultaylarını iptal etme kararı, daha önceki suçlamalar, tutuklamalar, kovuşturmalar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dâhil olmak üzere seçilmiş yetkililer ile muhalif figürlerin görevden alınmalarıyla birlikte, hukukun üstünlüğü, temel haklar, demokratik çoğulculuk ve yargı bağımsızlığına dair soru işaretleri uyandırmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘TÜRK HALKI REKABETÇİ BİR DEMOKRASİYİ HAK EDİYOR’

Açıklamada ayrıca, “Siyasi muhalefet, baskı korkusu olmaksızın faaliyet gösterme, örgütlenme ve siyasi sürece katılma özgürlüğüne sahip olmalıdır. Adli ve idari işlemler, muhalefet partilerini ve siyasetçileri sindirmek veya onların siyasi sürece iktidar partileriyle eşit koşullarda katılımını engellemek amacıyla kullanılmamalıdır. Türk halkı, halkın sesinin duyulduğu, canlı ve rekabetçi bir demokrasinin kazanımlarından yararlanmayı hak etmektedir” sözlerine yer verildi.