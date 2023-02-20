Cumhuriyet'in 'AB'den İsmailağa'ya hibe' haberi Ünlü'yü kızdırdı: Asla caiz değil

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 15:22

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 16:53

İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhuriyet'in "Avrupa Birliği'nden İsmailağa derneğine 31 bin Avro hibe" başlıklı haberi üzerine bir açıklama yaptı.

Ünlü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı kısa açıklamasında "Eğitim için Avrupa Birliği'ne proje sunup onlardan para almak, 20-30 bin euro için bu zillete katlanmak asla câiz değildir" dedi.

Ünlü, açıklamasının devamında "Hangi dernek veya vakıf böyle işler yapıyorsa bunlara dikkat edilmelidir, sadece Avrupa Birliği için değil Arap âleminden de olsa veya Pakistan Afganistan yöresinden de olsa dış devletlerden bir dernek ve vakfın yardım ve bağış kabul etmesi uygun olmaz. Zira bugün para alan yarın emir alır" ifadelerini kullandı.

Gazetemiz Cumhuriyet'in, Ünlü'nün "asla caiz değil" diyerek tepki gösterdiği, "hibe" haberinde, İsmailağa cemaatinin geçen sene ölen "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdulhalik Ustaosmanoğlu’nun başkanlığını yaptığı Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği’nin, Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olarak bilinen Avrupa Komisyonu’ndan “Erasmus+Gençlik Programı” kapsamında hibe aldığı ortaya çıkmıştı.