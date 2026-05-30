Avrupa Demokrat Partisi'nden Özgür Özel'e destek açıklaması

Avrupa Demokrat Partisi, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'da düzenlediği programa ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara'nın meydanları, sindirilmeyi reddeden bir ülkenin sesi oluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yargı hamleleri ve muhalefete uygulanan polis baskısının ardından, binlerce kişi bayrakları, sesleri ve cesaretleriyle karşılık verdi. Türkiye’nin demokrasisi vatandaşlarına aittir; ne korkuya ne silah olarak kullanılan mahkemelere ne de iktidarı mülkiyetle karıştıran hiçbir iktidara. Avrupalı Demokratlar olarak, adaleti, çoğulculuğu ve hukukun üstünlüğünü savunanların yanındayız."