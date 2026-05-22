Avrupa sosyal demokratlarından butlan açıklaması: ‘Özel ve yönetiminin yanındayız’

Berlin’de 1977 yılında kurulan, “Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk sosyal demokratlarının üst örgütü” olarak kendini tanımlayan Avrupa Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu (HDF), CHP’ye butlan kararına karşı çıktı.

‘BAŞKA HİÇBİR YÖNETİMİ DESTEKLEMEYECEĞİZ’

Örgütün önceki gece yaptığı açıklamada, “Türkiye'deki son yerel seçimlerde birinci parti olan, büyükşehir belediyelerinin çoğunu kazanan ve iktidara yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetiminin yanındayız! Mutlak butlan kararı, CHP'yi savunma konusunda bizleri daha da kararlı kılmaktadır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi bu engelleri aşacak güce ve azme sahiptir. HDF olarak, Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetiminin dışında, partinin içinden ya da dışından, eski ya da yeni isimlerden oluşacak hiçbir yönetimi desteklemeyeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.