Kılıçdaroğlu'ndan talimat: 81 ilde elektriği kesilenlerle dayanışın

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:32

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre 2021 yılında toplam 2 milyon 776 bin 461 mesken abonesinin elektriği geçici olarak kesildi.

Ticarethane ve sanayi aboneleriyle birlikte elektrik kesintisi yaşanan bütün abonelerin sayısı toplamda 3 milyon 449 bin 344'ü buldu. Bu veriler ışığında CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Başkanı Nazlıaka’ya tüm Türkiye’de elektriği kesilen hanelerle dayanışma içinde olmak için talimat verdi.

TÜM KADIN KOLLARI TEŞKİLATINA GÖREVLENDİRME YAZISI

Nazlıaka da Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve 81 il kadın kolu başkanına görevlendirme yazısı yazarak “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda CHP Kadın Kolları olarak, 81 ilde elektriği kesilmiş olan yurttaşlarımızı ziyaret ederek dayanışma içinde olacağız” mesajını gönderdi.

“LOGOSUNDA AMPUL OLUP HALKI KARANLIĞA MAHKÛM EDEN PARTİYİ SANDIĞA GÖMECEĞİZ”

Yeni yol haritaları ile ilgili yazılı açıklama yapan Nazlıaka, şunları kaydetti:

“AKP hükümeti 20 yıldır ülkemizi uçurumun eşiğine getirdi. Peş peşe gelen zamlar nedeniyle yurttaşlar açlık, yoksulluk ve son olarak da karanlığa mecbur bırakıldı. Aydınlık günleri var etme umudunu yükselten partimiz, bu karanlığa sessiz kalmadı, kalmayacak. Bir annenin dahi çocuklarını yatağa aç yatırmadığı, suya, ekmeğe erişiminin lüks olmadığı 21. yüzyıl Türkiye’sinde yurttaşların karanlıkta kalmadığı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Ülke kaynaklarının beşli çeteye peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Bir hane karanlıkta ise hepimiz karanlıktayız. Bu karanlığı birlikte aydınlatmak için 81 il 973 ilçede elektriği kesilen haneleri tek tek ziyaret edeceğiz. CHP Kadın Kolları olarak bu hanelerle dayanışacak ve ilk seçimlerde logosunda ampul olup halkı karanlığa mahkûm eden partiyi sandığa gömeceğiz. Ampulü patlatacağız!”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen hanelerle dayanışmak için “Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlar da halkları için harekete geçsinler” demişti.