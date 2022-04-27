Son Dakika... Kılıçdaroğlu: 'Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da düzenlenen Engelli Çalıştayı'nda konuştu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, "Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:
"- Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Vatanını satanlarla kavga etmek lazım dedim. Ben bunu söylemek zorundayım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım. Ben bunu söylemek durumundayım. Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz.
- Böyle bir Türkiye'yi ben istemem. İç politikaya bakın, dış politikaya bakın, ekonomiye bakın. Ben bu şartlarda ne konuşayım? Milyonlarca çocuk karanlığa mahkum edildi. Bu çocuklar okula nasıl gidiyor, ne yiyor? Bunu düşünen var mı? Ben onların dramını yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Bunu da yaşadım ve o konuşmayı yaptım. Bu iktidar bu sorunu çözemez.
"YOLUNUZ AÇIK OLSUN, AYRILIN BİZDEN"
- Tek yok yol sandığın gelmesi. Eğer yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin yürüyeceğiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden."
Video Haberler
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- 'Emniyet, kask numarası belli olan polisleri bulamıyor'
- 'Kahrolsun istibdat!'
- Ölen pilot Furkan Otkum hakkında kahreden ayrıntı
- Doğu Perinçek’ten 'Gezi Parkı' açıklaması
- Kedi katiline 2 yıl hapis
- Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu
- İstanbul'da korkutan görüntü
- A Haber'den 'motosiklet' haberine açıklama
- Meksika’da askeri helikopter düştü
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Kılıçdaroğlu'ndan tarihi konuşma
- Maskeleri çıkarttırdı