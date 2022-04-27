Son Dakika... Kılıçdaroğlu: 'Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 11:38

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Geniş kitlelerin dertlerini Mısır'daki sağır sultan duydu, Saray'dakinin de duymasını isterim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun satırbaşları şöyle:

"- Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve onlara çağrı yaptım. Vatanını satanlarla kavga etmek lazım dedim. Ben bunu söylemek zorundayım. Bizim vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım. Ben bunu söylemek durumundayım. Allah aşkına bir davadan beraat ediliyorsunuz aynı dava yeniden açılıyor bu sefer müebbet hapis cezası alıyorsunuz.

- Böyle bir Türkiye'yi ben istemem. İç politikaya bakın, dış politikaya bakın, ekonomiye bakın. Ben bu şartlarda ne konuşayım? Milyonlarca çocuk karanlığa mahkum edildi. Bu çocuklar okula nasıl gidiyor, ne yiyor? Bunu düşünen var mı? Ben onların dramını yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Bunu da yaşadım ve o konuşmayı yaptım. Bu iktidar bu sorunu çözemez.

"YOLUNUZ AÇIK OLSUN, AYRILIN BİZDEN"

- Tek yok yol sandığın gelmesi. Eğer yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin yürüyeceğiz. Eğer mevcut durumdan memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın bizden."