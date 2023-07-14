Avukat Celal Ülgen: Merdan Yanardağ’a yeni dava açılabilir

Yayınlanma: 14.07.2023 - 22:10

Güncelleme: 14.07.2023 - 22:10

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın kurgu video kumpasıyla tutuklanmasının ardından hazırlanan iddianamenin kabul edilmesini değerlendiren Avukat Celal Ülgen, Merdan Yanardağ’a yeni bir dava daha açılabileceğini söyledi.

Ülgen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Oradaki o karar aslında tuzak bir karar. Yani, gelecekte ne yapacaklarını gösteriyorlar. Şimdi ne yapacaklar söyleyelim. Bütün savunmalarını aldıktan sonra Merdan Yanardağ’ın diyecekler ki biz seni terör örgütü olarak da yargılayacağız. Bu nedenle sana ek savunma hakkı veriyoruz diyecekler. Çünkü dosyayla alakası olmayan bir şey. Tamamen kumpas, tamamen kurgu. Bazı konularda biz kumpasın ayak sesleri diyoruz. Bu ayak sesi değil, kampana sesi bunlar. Tuzağın kampana seslerini ne yazık ki Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi bir günde okuyup kabul ettikten sonra bunu da kurgulayabiliyor.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Merdan Yanardağ’ın televizyon programında PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek "suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” gerekçeleriyle 25 Haziran'da resen soruşturma başlatmıştı.

Yanardağ, 27 Haziran'da, yayın esnasında kanalın ofisine gelen polis memurları tarafından yayın sonrasında gözaltına alınıp ifadesi alınmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması Bürosu savcılarından Ebru Baran Celep tarafından sorgulanan Yanardağ, 28 Haziran'da tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmişti.

İstanbul 7’nci Sulh Ceza Hâkimliği’nde Ramazan Çiçek’e ifade veren Yanardağ, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yanardağ’ın tutukluğuna avukatı Bilgütay Hakkı Durna aracığıyla İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği’nde itiraz edilmişti. İtiraz, İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Mahkeme, itirazı reddetmenin gerekçesi olarak ‘kaçma şüphesi’ni göstermişti.

Yanardağ hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame bugün kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hâkim karşısına çıkacak.



Öte yandan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gazeteci Merdan Yanardağ'ın katıldığı programda, "bölücü terör örgüt elebaşını övdüğü, yargı organlarını aşağıladığı, toplumu kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle TELE1'e, 7 gün yayın durdurma ve üst sınırdan idari para cezası vermişti.

