Son dakika... Merdan Yanardağ için tahliye başvurusu yapıldı!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 16:02

Güncelleme: 13.07.2023 - 16:17

16 gündür tutuklu bulunan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için tahliye başvurusu yapıldı.

Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamede “terör örgütü propagandası yapma” ve “suçu ve suçluyu övme” iddiasıyla 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

TELE1'in aktardığına göre; iddianamenin hazırlanmasının ardından Yanardağ’ın avukatları 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Gazete Duvar’a verdiği röportajda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili, “Demirtaş geçmişte Kandil ile doğru orantılı ilerliyordu. Abdullah Öcalan’la değil. Öcalan ile Kandil arasında bir fark var. Bu fark Çözüm Süreci’nde çok bariz bir şekilde ortaya çıktı. Öcalan daha samimiydi. Kandil’in ve Selahattin Demirtaş’ın sürecin bitmesinde günahı var. Kandil’e isteyerek veya istemeyerek boyun eğdi. Öcalan’ı ve Çözüm Süreci’ni boşa çıkarmada irade ortaya koyamadı” ifadelerini kullanmıştı.

Merdan Yanardağ, Ensarioğlu’nun ifadelerini “AKP’nin yeni bir çözüm süreci hazırlığında olduğu” şeklinde yorumlamıştı.

Yanardağ, “Ya Galip Ensarioğlu Apo’cu oldu ya da AKP Abdullah Öcalan’la yeni bir çözüm süreci hazırlıyor. Fakat bu çözüm sürecine, Kandil’in, yani PKK’nın dışarıdaki kanadının ve Selahattin Demirtaş’ın karşı çıkabileceği varsayımıyla onun önünü kesmeye çalışıyorlar” demişti.

Yanardağ’ın ifadeleri cımbızlanarak bağlamından koparılmış ve başta İYİ Partili siyasetçiler olmak üzere çok sayıda trol tarafından hedef gösterilmişti.