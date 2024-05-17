Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmada sanık avukatı, mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasını "laikliğe aykırı" olduğunu belirterek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme bunun üzerine avukat hakkında şikayetçi oldu.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:37
Avukat laikliği hatırlatıp reddi hakim talebinde bulundu, mahkeme baroya şikayet etti
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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs'ta görülen duruşmaya sanık avukatının reddi hakim talebi sonrası yaşananlar damga vurdu.

Sözkonusu duruşmada, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanık S.B'nin avukatı Alperen D., müvekkilinin adil yargılanmadığını savundu.

"MAHKEME BAŞKANI DİNİ SİMGELERLE GÖREV YAPIYOR"

Alperen D. söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum" ifadelerini kullandı.

Avukatın reddi hakim talebi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın, başkan ve üye hakimi ret talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyada işlem yapılmamasına hükmederek, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

ŞİKAYET EDİLDİ

Mahkeme heyetinin avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu öğrenildi.


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