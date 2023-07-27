Avukatlardan dayanışma çağrısı
Avukatlar, Suruç katliamının 8. yıldönümünde gözaltına alınanlarla ilgili Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Şubesi’nde dün bir araya geldi. Avukatlar, müvekkileriyle görüşmelerinin engellendiği için ortak bir basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.
ÖHD’de Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Çiğdem Akbulut, diğer hukukçular adına basın açıklamasını okudu.
Akbulut açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Müvekkillerimiz gözaltına aldığında saatlerce ters kelepçeli bir şekilde aç ve susuz bekletildi. Avukatlar, kadın müvekkillerinin varsa ped ya da gözaltı sırasında yırtılan kıyafet ihtiyaçlarını gidermek istemelerine karşın polis engeline takıldı. Avukatlara, ‘Burası hassas bölge’ denilerek Emniyet bahçesine dahi alınmadı.”
Açıklamanın devamında işlenen suçlarla ilgili darp raporlarıyla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Akbulut, “Bizler mesleğimizi ve mesleğimizin gereklerini yapmaya, her daim hak ve hukuk ve savunma susturulamaz demeye devam edeceğiz. İşkence ve kötü muameleye karşı bütün hak ve hukuk kurumlarını dayanışmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
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