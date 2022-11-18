Avukatları açıklama yaptı: 'Selahattin Demirtaş, vatan haini bir teröristtir' yazılı pankartlar üzerine suç duyurusu

18 Kasım 2022 Cuma, 17:49

Demirtaş Savunma Grubu, Silivri Ülkü Ocakları’nın ilçede astığı "Selahattin Demirtaş, vatan haini bir teröristtir" yazılı pankartlar ve sosyal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu.

Gruptan yapılan açıklamada, “Ülkemizdeki gençlerin ve gençlik örgütlerinin, siyasi rakiplerine hakaret etmek, onları suçlu göstermek için sarf edecekleri çabayı ve mali kaynakları, iktidarın ülkemizi getirdiği durumdan nasıl çıkılabileceğine harcamasının tüm toplum için daha verimli olacağını değerlendiriyoruz” denildi.

İstanbul Silivri'de MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları, tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili "Selahattin Demirtaş, vatan haini bir teröristtir" yazılı pankart asmıştı.

Demirtaş'ın avukatlarının oluşturduğu Demirtaş Savunma Grubu, konuyla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"DEMİRTAŞ’A YÖNELİK YARGILAMA SADECE MAHKEME SALONLARINDA DEĞİL SİYASET DÜNYASINDA DA DEVAM EDİYOR: Bilindiği gibi masumiyeti, siyasi saiklerle tutuklu olduğu yönündeki ve derhal serbest bırakılması gerektiği şeklindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 20 Kasım 2018 ve 22 Aralık 2020 tarihli kararlarına rağmen halen Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan müvekkilimiz Sayın Selahattin Demirtaş, binlerce yıllık hapis cezalarıyla yargılanmaktadır. Yine kamuoyunun yakından bildiği gibi, Sayın Demirtaş’a yönelik yargılama sadece mahkeme salonlarında değil, siyaset dünyasında, miting meydanlarında, basın yayın organlarında ve sosyal medyada hız kesmeden sürmekte, bu yargılamalarda Demirtaş sürekli suçluymuş gibi bir algı üretilmeye, bu yolla hem toplum hem de yargı etki altında bırakılmaya çalışılmaktadır.

DEMİRTAŞ’A YAPILAN HAKARETLER, ONA OY VEREN MİLYONLARCA YURTTAŞA YÖNELİK: Üstelik tüm bunlar hiçbir etik kaygı, ahlaki değer ve limit gözetilmeden yapılmaktadır. Sayın Demirtaş, uzun yıllar HDP Eş Genel Başkanlığı yapmış, iki kez de cumhurbaşkanı adayı olarak milyonlarca yurttaşın oyunu almış, temsilciliğini yapmış bir siyasetçidir. Dolayısıyla kendisine yönelik tüm hakaretler, sadece ona değil, aynı zamanda ülkemizdeki milyonlarca yurttaşa da yöneliktir.

SORUMLULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU: Demirtaş’a ve ona oy veren milyonlarda yurttaşımıza yönelik saldırı örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Silivri ilçesinde, Sayın Demirtaş’a hakaret içeren ve onu hedef gösteren pankartlardır. Bir siyasi partiyle bağı olduğu bilinen bir gençlik örgütlenmesinin söz konusu pankartlarıyla ilgili olarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

KAYNAKLAR, ÜLKEYİ İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN NASIL ÇIKABİLECEĞİMİZE HARCANMALI: Ülkemizdeki gençlerin ve gençlik örgütlerinin, siyasi rakiplerine hakaret etmek, onları suçlu göstermek için sarf edecekleri çabayı ve mali kaynakları, iktidarın ülkemizi getirdiği durumdan nasıl çıkılabileceğine harcamasının tüm toplum için daha verimli olacağını değerlendiriyoruz.

HER TÜRLÜ HAKARET VE KARALAMA GİRİŞİMİNE HUKUKLA YANIT VERECEĞİZ: Bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de müvekkilimize yönelik her türlü hakaret ve karalama girişimine hukuk yoluyla yanıt vereceğimizin bilinmesini isteriz. Belki içinde bulunduğumuz ortamda hakaret sahipleri yargının etkisiz kalacağını düşünebilirler ama öyle bile olsa adil bir yargının işleyeceği günlerin yakın olduğunu düşünüyoruz.

PAYLAŞANLAR HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK: Ayrıca geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı’nın Sayın Demirtaş’a yönelik hakaret ve tehdit içeren tweetlerini retweet eden ve alıntılayarak ya da yorum yazarak hakaret eden çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu da kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."