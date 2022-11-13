Son Dakika: Selahattin Demirtaş'tan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

13 Kasım 2022 Pazar, 21:34

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Demirtaş, "Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Demirtaş'ın paylaşımları şu şekilde:

Kim hangi amaçla ya da gerekçeyle yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı hukuken, siyaseten, ahlâken ve vicdanen terördür. Asla kabul etmiyoruz.





İstiklâl Caddesi'nde masum sivilleri açıkça hedef alan terör eylemini de lanetliyorum. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.